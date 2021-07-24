東奧桌球》鄭怡靜混雙首戰勝 鄭父：期待明對南韓也過關

台南歸仁仁壽宮今在落實防疫的前提下，架設電視牆，並邀地方鄉親為東奧桌球混雙選手、也是歸仁子弟的鄭怡靜加油打氣。（記者萬于甄攝）

〔記者萬于甄／台南報導〕代表台灣出戰東奧桌球混雙的鄭怡靜，來自台南歸仁，今首戰對上印度，鄭怡靜家鄉的信仰中心歸仁仁壽宮，今也架設電視牆，邀鄭的父親鄭博文及地方鄉親為其加油；東奧桌球混雙首戰順利過關，打入前8強，鄭父也相當開心，為女兒打100分，期待明天對戰南韓能順利過關。

歸仁仁壽宮今架設電視牆，邀鄉親為台南之光、歸仁之光的鄭怡靜跨海加油打氣；賽前，鄭博文說，昨天晚上心情其實很忐忑不安也睡不好，一直擔憂女兒能否發揮平時努力訓練的過程，打出最好的成績，爭取在奧運上最好的榮譽，但今天仍有百分之百的信心，相信能旗開得勝。

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鄭博文事前為女兒信心喊話，「不用怕，豁出去就對了！」，隨後也到保生大帝前祈求保佑，希望保生大帝能為鄭怡靜加持。比賽開始時，因賽況有些緊張，鄉親也捏了把冷汗，好在最後直落四，橫掃印度組合，順利拿下8強門票。

鄭父認為，比賽一開始都需要適應場地，慢慢調整過來後，與林昀儒一起配合的很好，最重要的是明天早上9點對戰南韓，相信鄭怡靜也會順利過關。

市長黃偉哲今早也前往關心，他說，很高興大家帶著一顆祝福的心，為歸仁之光、台南之光、更是台灣之光的鄭怡靜加油喝采，進入奧運就是一個榮耀，而保生大帝也在這邊看著，相信鄭怡靜一定會有很好的表現。

東奧桌球混雙鄭怡靜、林昀儒首戰順利過關，也讓鄭怡靜在台南歸仁的家人、鄉親十分開心。（記者萬于甄攝）

東奧桌球混雙選手鄭怡靜的父親鄭博文，今早在女兒出賽前，祈求神馬保佑與加持。（記者萬于甄攝）

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