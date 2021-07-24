東奧前線》沒有懸念！戴資穎羽球女單小組賽旗開得勝

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕羽球世界球后戴資穎今天在東京奧運女單小組賽首戰，以21：7、21：13力退瑞士34歲老將賈奎特（Sabrina Jaquet），奪得小組賽首勝，續朝生涯首面奧運獎牌之路邁進，預計26日展開小組第2戰。

名列第2種子的戴資穎，小組3名對手中僅和世界排名49的阮翠玲交手1次，賈奎特及華裔法籍齊雪霏都沒對戰過。賴建誠透露，近期有觀看對手比賽影片，並記錄其習慣動作、打法等，把資訊提供給戴資穎。

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戴資穎。（資料照，法新社）

戴資穎今日賽事約12點40分展開，而她約10點就到武藏野之森綜合體育廣場進行準備。

戴資穎開賽先回球出界讓對手得1分，再來利用速度及變幻莫測的打法，令對方難以招架，更一鼓作氣連掃12分，且該局並無太多非受迫性失誤，成功先馳得點。戴資穎次局還是站穩領先位置，以直落2搶下勝利。

三度進軍奧運的戴資穎，過去兩屆小組賽都沒有意外收勝，如今又收下首勝，再來將全部獲勝以小組第1之姿晉級，就可以在16強輪空，直接晉級8強，追平2000年雪梨奧運黃嘉琪、2004年雅典奧運鄭韶婕的8強。

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

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