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前進東奧 台中市7優秀好手已有1人晉級奪牌資格

2021/07/24 13:35

柔道好手楊勇緯、林真豪及舉重力士張筑涵，前進東奧競技。（市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東京奧運昨天開幕，台中有7名優秀運動員選手參加，跨欄王子陳傑、自由車馮俊凱、游泳王星皓，以及「柔道男神」楊勇緯、林真豪、張筑涵、謝昀庭、出戰柔道、輕艇、舉動項目，運動局也於官網增設「東京奧運台中選手加油專區」，歡迎一起為台中之光集氣加油，目前男子60公斤級的楊勇緯榮膺第8種子，以2連勝之姿晉級4強，只要再1勝就篤定有獎牌。

這次代表我國前進東奧的台中選手包括三度叩關奧運的陳傑，出賽田徑男子400公尺跨欄，運動局指出，陳傑是繼亞洲鐵人楊傳廣、飛躍的羚羊紀政後，第3位3度進軍奧運的田徑選手。

自由車一哥馮俊凱出賽自由車男子公路賽，曾創下全運會六連霸的精彩紀錄，也是台灣史上首位入選世界一級職業車隊的選手，是2020國際自由車環台賽亞洲藍衫得主。

超越奧運A標的王星皓，出賽游泳200公尺及400公尺混合式，游泳王星皓在2019夏季世大運奪下我國史上首枚世大運游泳獎牌，更在香港公開賽突破全國紀錄，一舉超越奧運A標，首度進軍奧運殿堂。

還有台灣史上首次進軍奧運輕艇的張筑涵，出賽輕艇激流女子K艇；首度進軍奧運的謝昀庭出賽舉重男子109公斤以上級；柔道男神楊勇緯、女將林真豪，分別出賽柔道男子60公斤與女子48公斤級。

跨欄王子陳傑、游泳王星皓、輕艇張筑涵前進東奧競技。（市府提供）

另代表台灣出征身障者運動最高殿堂，帕拉林匹克運動會的有十位選手，其中三位是台中在地子弟兵，包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，目前正積極備戰，為國爭光。

中市運動局也請台中市長盧秀燕特別錄製「前進東奧加油影片」，以盧秀燕為主角為這次參賽的台中選手加油，期許選手摘金奪冠、勇奪佳績，號召市民朋友為優

秀的運動員集氣，也設置「加油專區」 （http://user110690.psee.io/3l7b4l ） ，匯集台中優秀好手的精彩表現與相關資訊。

自由車一哥馮俊凱出賽自由車男子公路賽。（市府提供）

盧秀燕錄製影片為台灣東奧台中選手加油。（市府提供）

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