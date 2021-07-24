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東奧》不只正名台灣！東京鐵塔奧運點燈都見我國國旗

2021/07/24 13:46

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運各種賽事已如火如荼進行，昨開幕式中驚喜連連，不但我國代表隊進場時《NHK》主播破天荒以「台灣」正名稱呼，還有許多民眾發現，其實在東京鐵塔為奧運點燈時，七彩燈光中也出現了台灣國旗，讓人看了相當感動。　

高聳的東京鐵塔為了本屆奧運，特地把各國國旗懸掛凌空環繞，台灣國旗也在其中，而非奧會模式的「中華台北」梅花五環會旗，與美國、日本、南韓等各國國旗並排飄揚，畫面網路瘋傳引發熱議，許多網友們看了爭相留言按讚，「看到國旗實在太感動！」、「台日友好，日本很貼心！」、「美國、日本、台灣，三國國旗排在一起！」、「最大亮點就是台灣跟日本國旗排一起」、「有多久沒在國際賽看到我們國旗了」、「超感動，雞皮疙瘩都起來了」。

東奧昨以日語「50音」安排各國代表隊選手出場順序，台灣隊進場暗藏玄機，奧會模式下原應使用「中華台北」做為名稱，若照此名推算「50音」安排進場順序，應列在國名字首「チ（chi）」的國家登場，台灣卻在南韓、塔吉克等字首為「タ（ta）」國之間露臉，被認為是擷取「台灣」字首，甚至日本轉播單位NHK在我國出場時，直接稱呼「台灣」、而非「中華台北」，日本網友就認為，日方技巧性把台灣放在中國隊前出場，展現極度細膩的外交戰略。

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