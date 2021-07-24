東奧》被熱搜的哈薩克女神掌旗官 曾來台灣參賽

東京奧運昨舉行開幕儀式，哈薩克由田徑好手雷帕柯娃擔任掌旗官。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運昨舉行開幕儀式，哈薩克由田徑好手雷帕柯娃（Olga Rypakova）擔任掌旗官，身材高挑的她，身穿一襲白色紗裙出場，瞬間成為全場焦點，值得一提的是，她曾在2016年來台灣參加過比賽。

36歲的里帕科娃起初為七項全能選手，並在2006年亞運摘金，但她之後轉攻三級跳遠，2008年北京奧運拿下銀牌，2012年倫敦奧運奪金牌，上屆也有銅牌進帳。

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里帕科娃不只在田徑場戰功彪炳，她昨身穿一襲白色紗裙出場時更驚豔全場，被不少網友形容為「仙女下凡」，推特上也出現各國爭相討論。

事實上，里帕科娃曾在2016年台灣國際田徑公開賽登場，此外，擁有姣好身材與外貌的她，其實也已是兩個孩子的媽。

We know you liked our beautiful flag bearer Olga #teamKZ #OlgaRypakova pic.twitter.com/fyfFL3iLNF — Kazakhstan Olympic Team （@olympic_kz） July 23, 2021

東京奧運昨舉行開幕儀式，哈薩克由田徑好手雷帕柯娃擔任掌旗官。（法新社）

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