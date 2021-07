東奧》被熱搜的哈薩克女神掌旗官 曾來台灣參賽

東京奧運昨舉行開幕儀式,哈薩克由田徑好手雷帕柯娃擔任掌旗官。(法新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕東京奧運昨舉行開幕儀式,哈薩克由田徑好手雷帕柯娃(Olga Rypakova)擔任掌旗官,身材高挑的她,身穿一襲白色紗裙出場,瞬間成為全場焦點,值得一提的是,她曾在2016年來台灣參加過比賽。

36歲的里帕科娃起初為七項全能選手,並在2006年亞運摘金,但她之後轉攻三級跳遠,2008年北京奧運拿下銀牌,2012年倫敦奧運奪金牌,上屆也有銅牌進帳。

里帕科娃不只在田徑場戰功彪炳,她昨身穿一襲白色紗裙出場時更驚豔全場,被不少網友形容為「仙女下凡」,推特上也出現各國爭相討論。

事實上,里帕科娃曾在2016年台灣國際田徑公開賽登場,此外,擁有姣好身材與外貌的她,其實也已是兩個孩子的媽。

