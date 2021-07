東奧》用「核事故、總統遭暗殺」介紹國家 南韓電視台出大包

東京奧運開幕儀式, 烏克蘭隊進場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕東京奧運昨晚舉行開幕儀式,負責轉播的南韓電視台「MBC」鬧出大烏龍,介紹各國選手進場時用圖片顯示時,竟貼出「車諾比核事故」以及暴動的照片等方式來描述國家,遭到網友們砲轟。「MBC」最後也發聲明致歉。

昨晚東奧幕式選手進場時,MBC電視台用圖片和文字來介紹各個國家,部分的描述方式引發外界批評,像用披薩的照片來代表義大利,烏克蘭則是用「車諾比核事故」的照片介紹,挪威則是用鮭魚。

請繼續往下閱讀...

當馬紹爾群島運動員進場時,MBC電視台竟描述「曾經是美國的核能試驗場」;而MBC電視台˙介紹敘利亞則是稱「一場持續10年的內戰」;而海地運動員進場時,MBC電視台用文字描述「總統被暗殺使得政局蒙上陰影。」

《路透》報導,MBC電視台使用這些照片和文字來介紹各國,引發網友批評。MBC電視台也發表道歉聲明,「不適當的圖片和說明被用來介紹一些事。我們向烏克蘭在內的國家、以及我們的聽眾道歉。」

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld