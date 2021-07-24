東奧》用「核事故、總統遭暗殺」介紹國家 南韓電視台出大包

東京奧運開幕儀式， 烏克蘭隊進場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運昨晚舉行開幕儀式，負責轉播的南韓電視台「MBC」鬧出大烏龍，介紹各國選手進場時用圖片顯示時，竟貼出「車諾比核事故」以及暴動的照片等方式來描述國家，遭到網友們砲轟。「MBC」最後也發聲明致歉。

昨晚東奧幕式選手進場時，MBC電視台用圖片和文字來介紹各個國家，部分的描述方式引發外界批評，像用披薩的照片來代表義大利，烏克蘭則是用「車諾比核事故」的照片介紹，挪威則是用鮭魚。

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當馬紹爾群島運動員進場時，MBC電視台竟描述「曾經是美國的核能試驗場」；而MBC電視台˙介紹敘利亞則是稱「一場持續10年的內戰」；而海地運動員進場時，MBC電視台用文字描述「總統被暗殺使得政局蒙上陰影。」

《路透》報導，MBC電視台使用這些照片和文字來介紹各國，引發網友批評。MBC電視台也發表道歉聲明，「不適當的圖片和說明被用來介紹一些事。我們向烏克蘭在內的國家、以及我們的聽眾道歉。」

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid （@koryodynasty） July 23, 2021

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