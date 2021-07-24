晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》富邦集團設「助威金」 力挺選手征戰奧運

2021/07/24 16:40

郭婞淳。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運23日正式開幕，為鼓舞士氣預祝選手奪金，富邦集團宣布將設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的富邦助威金，為富邦金控及台灣大哥大贊助選手郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等集團贊助選手應援。

台灣舉重女神郭婞淳，今年四月在亞錦賽以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤的佳績囊括三面金牌，並打破抓舉及總和的世界紀錄，順利取得東京奧運門票！PGA高球好手潘政琮以排名第46名確認取得東京奧運資格，連續2屆代表台灣叩關奧運殿堂。高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻，今年都在美國LPGA巡迴賽取得好成績，一起攜手前進奧運。

27歲的郭婞淳已稱霸亞運、世大運、亞錦賽和世錦賽等各大國際賽事，僅差奧運金牌便可締造大滿貫紀錄，達成舉重界史無前例的郭婞淳障礙。三度問鼎奧運的郭婞淳已做足準備，她表示：「自備戰以來，努力讓自己的身心狀態調整到最好，現在迫不及待想站上奧運的舉重舞台，展現自己訓練的成果，希望能再次締造佳績。」
　　
為號召民眾以行動支持參賽選手，富邦金控及台灣大哥大皆推出了臉書應援活動，只要到指定貼文下方完成任務，即有機會得到iPhone12等限量好禮。

楊勇緯。（路透）

潘政琮。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。