東奧》富邦集團設「助威金」 力挺選手征戰奧運

郭婞淳。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運23日正式開幕，為鼓舞士氣預祝選手奪金，富邦集團宣布將設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的富邦助威金，為富邦金控及台灣大哥大贊助選手郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等集團贊助選手應援。

台灣舉重女神郭婞淳，今年四月在亞錦賽以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤的佳績囊括三面金牌，並打破抓舉及總和的世界紀錄，順利取得東京奧運門票！PGA高球好手潘政琮以排名第46名確認取得東京奧運資格，連續2屆代表台灣叩關奧運殿堂。高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻，今年都在美國LPGA巡迴賽取得好成績，一起攜手前進奧運。

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27歲的郭婞淳已稱霸亞運、世大運、亞錦賽和世錦賽等各大國際賽事，僅差奧運金牌便可締造大滿貫紀錄，達成舉重界史無前例的郭婞淳障礙。三度問鼎奧運的郭婞淳已做足準備，她表示：「自備戰以來，努力讓自己的身心狀態調整到最好，現在迫不及待想站上奧運的舉重舞台，展現自己訓練的成果，希望能再次締造佳績。」



為號召民眾以行動支持參賽選手，富邦金控及台灣大哥大皆推出了臉書應援活動，只要到指定貼文下方完成任務，即有機會得到iPhone12等限量好禮。

楊勇緯。（路透）

潘政琮。（資料照，美聯社）

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