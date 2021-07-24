晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧男籃》開幕最萌身高差 八村壘週一率日本戰西班牙

2021/07/24 16:15

八村壘。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運開幕式中「最萌身高差」，日本代表團掌旗官八村壘（203公分）、須崎優衣（152公分）一露臉，男籃與女子角力高低逾半尺懸殊差距相當引人注目，而日非混血的八村壘更以「黑武士」自許，即將在台灣時間週一晚間8時，率領地主男籃首戰強敵西班牙，戰況備受各界矚目。

日本男籃本屆有備而來，陣中擁有巫師八村壘、暴龍渡邊雄太兩位NBA現役好手，加上轉戰澳洲職籃的馬場雄大，以及B League名將富樫勇樹、比江島慎，陣容完整堪稱歷年最強國家隊，上週熱身賽爆冷擊敗法國隊，更展現不容小覷實力。身為日本史上首位非裔血統的開幕式掌旗官，八村壘興奮表示，奧運是從小夢想舞台，「能夠扮演如此重要角色，我深感榮幸。雖然疫情期間，健康和安全是當務之急，但我仍然希望日本全國人民，包括孩子在內，能有機會透過轉播觀看隊友和我在奧運賽場上表現。若讓更多人對籃球產生興趣，喜歡上這項運動，那就更好了。」

日本男籃預賽在C組，對手包括西班牙、阿根廷、斯洛維尼亞，其中西班牙是2019年世界盃冠軍，陣中P.加索（Pau Gasol）、M.加索（Marc Gasol）、盧比歐（Ricky Rubio）等鋒衛球星經驗豐富，勢必帶給東道主嚴苛考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。