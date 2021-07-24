東奧男籃》開幕最萌身高差 八村壘週一率日本戰西班牙

八村壘。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運開幕式中「最萌身高差」，日本代表團掌旗官八村壘（203公分）、須崎優衣（152公分）一露臉，男籃與女子角力高低逾半尺懸殊差距相當引人注目，而日非混血的八村壘更以「黑武士」自許，即將在台灣時間週一晚間8時，率領地主男籃首戰強敵西班牙，戰況備受各界矚目。

日本男籃本屆有備而來，陣中擁有巫師八村壘、暴龍渡邊雄太兩位NBA現役好手，加上轉戰澳洲職籃的馬場雄大，以及B League名將富樫勇樹、比江島慎，陣容完整堪稱歷年最強國家隊，上週熱身賽爆冷擊敗法國隊，更展現不容小覷實力。身為日本史上首位非裔血統的開幕式掌旗官，八村壘興奮表示，奧運是從小夢想舞台，「能夠扮演如此重要角色，我深感榮幸。雖然疫情期間，健康和安全是當務之急，但我仍然希望日本全國人民，包括孩子在內，能有機會透過轉播觀看隊友和我在奧運賽場上表現。若讓更多人對籃球產生興趣，喜歡上這項運動，那就更好了。」

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日本男籃預賽在C組，對手包括西班牙、阿根廷、斯洛維尼亞，其中西班牙是2019年世界盃冠軍，陣中P.加索（Pau Gasol）、M.加索（Marc Gasol）、盧比歐（Ricky Rubio）等鋒衛球星經驗豐富，勢必帶給東道主嚴苛考驗。

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