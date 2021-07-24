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東奧》不只NHK！ 南韓主播也喊「台灣選手」 還介紹半導體發達

2021/07/24 17:14

除了日本NHK以「台湾です」介紹我國選手進場，南韓MBC也以「台灣選手進場」來介紹台灣隊，轉播畫面更從「中華台北」切換成「台灣」，還備註「「半導體與觀光業發達」，引發台灣網友熱議。（圖取自臉書粉專「台灣韓國情報站」）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運開幕典禮昨（23日）晚登場，台灣隊進場時，日本NHK女主播和久田麻由子以「台湾です」介紹，進場順序104更是以台灣的「ta」排序而不是中華台北，讓台灣民眾驚喜又感動。而南韓電視台MBC也以「台灣選手進場」來介紹台灣隊，轉播畫面更從「中華台北」切換成「台灣」，甚至備註「「半導體與觀光業發達」，引發台灣網友熱議。

由在韓獨立記者姜冠霖所經營的臉書粉專「台灣韓國情報站」發文分享，不只《NHK》主播在台灣進場時，直接說台灣です」，南韓《MBC》的主播也是直接講「台灣選手進場」，甚至轉播畫面直接把中華台北換成「台灣（대만）」，並附註「半導體與旅遊業發達」。

轉播畫面中可見，負責轉播的南韓《MBC》介紹國家出場方式十分有創意，除有首都、面積、人口，還列出GDP、國家特別處，連武漢肺炎疫苗接種率也列了出來。台灣隊出場時，國名欄位直接標示「台灣」，備註「半導體產業與旅遊業發達」，甚至介紹地理位置、首都是台北，以及土地面積、人口、GDP等。

文章曝光引發台灣網友熱議，紛紛留言「之前去韓國看排球比賽，他們秩序冊上也是대만（台灣），現場播報也都是叫我們대만唷！當下超開心的」、「謝謝韓國！我們也要夠爭氣啊！」、「謝謝韓國！一起抵禦中國惡勢力」、「哇還有地理位置，很用心」，也有人看到圖表顯示「台灣疫苗接種率為0.5％」，忍不住直呼「我們疫苗施打率有增加了啦」。

昨預告出場順序的日本報紙「日刊體育」，台灣隊被列在捷克和查德等「チ國」之間，未料實際出場變成「タ國」（ta）」，日本議員長島昭久就表示：「是按照台灣的『タ』進場，而不是意義不明的中華台北的『チ』！」而日本轉播單位NHK在我國進場時，資深女主播和久田麻由子也直接稱呼「台灣」、而非「中華台北」。

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