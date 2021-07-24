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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧柔道》楊勇緯摘銀寫新頁 勇奪台灣本屆首面獎牌（圖輯）

2021/07/24 20:43

台灣「柔道男神」楊勇緯。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運柔道男子60公斤級，大會第8種子的台灣「柔道男神」楊勇緯一路過關斬將，最後在金牌戰不敵日本選手高藤直壽，摘得銀牌仍是台灣柔道史上首面獎牌。《自由體育》帶您回顧楊勇緯今天的神勇表現。

台灣「柔道男神」楊勇緯面對法國選手姆凱德茲。（特派記者林正堃攝）

首度征戰奧運的楊勇緯，首輪輪空直闖16強，面對保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev），雙方激戰至激戰至黃金得分比賽，楊勇緯靠著關鍵一勝（Ippon）晉級。接著面對荷蘭選手茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），楊勇緯靠著固技壓制對手，摘得四強門票。

台灣「柔道男神」楊勇緯面對法國選手姆凱德茲。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯。（特派記者林正堃攝）

四強戰面對法國選手姆凱德茲（Luka Mkheidze），楊勇緯和對手戰至延長賽黃金得分制，最後靠壓制對手取得「一本」勝利。楊勇緯在金牌戰和高藤直壽鏖戰至延長賽黃金得分制，可惜最後在延長賽收下第三張指導，吞下敗仗，仍摘得銀牌，寫下台灣柔道史上新頁。

日本選手高藤直壽（右）舉起楊勇緯（左）的手一起接受歡呼。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌，賽後流下英雄淚。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌，賽後流下英雄淚。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯摘得銀牌。（特派記者林正堃攝）

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