晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 賽程獎牌榜

東奧》網球「五朝元老」盧彥勳首戰登場 台灣隊25日出賽時間看這裡

2021/07/24 19:03

盧彥勳。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開賽第二天，《自由體育》為您整理明日台灣健兒在五環殿堂的出賽時間一覽表。

東奧賽程7月25日（日）台灣選手出賽時間一覽表

9:00 射擊 （女子10公尺空氣手槍—資格賽） 參賽選手：田家榛

9:00 射擊 （女子10公尺空氣手槍—資格賽） 參賽選手：吳佳穎

10:00 羽球 （男子單打—小組賽） 參賽選手：周天成

10:00-12:00 桌球 （混合雙打—8強） 參賽選手：林昀儒/鄭怡靜

10:00-13:35 體操 （女子個人項目資格賽） 參賽選手：丁華恬

10:16 射箭 （女子團體—16強淘汰賽） 參賽選手：雷千瑩/譚雅婷/林佳恩

11:00-20:00 網球 （男子單打—第1輪） 參賽選手：盧彥勳

11:00-20:00 網球 （女子雙打—第1輪） 參賽選手：謝語倢/許絜瑜

11:30 划船 （女子單人雙槳—復活賽第1組、第三水道）參賽選手：黃義婷

11:38 跆拳道 （男子68公斤—16強） 參賽選手：黃鈺仁

13:00 射擊 （男子10公尺空氣步槍—資格賽）   參賽選手：呂紹全

13:16 跆拳道 （女子57公斤—16強） 參賽選手：羅嘉翎

13:50 輕艇 （女子激流K1—預賽第一輪） 參賽選手：張筑涵

15:50 舉重 （男子61公斤—決賽A組） 參賽選手：高展宏

15:58 輕艇 （女子激流K1—預賽第二輪） 參賽選手：張筑涵

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。