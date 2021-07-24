東奧》網球「五朝元老」盧彥勳首戰登場 台灣隊25日出賽時間看這裡

盧彥勳。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開賽第二天，《自由體育》為您整理明日台灣健兒在五環殿堂的出賽時間一覽表。

東奧賽程7月25日（日）台灣選手出賽時間一覽表

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9:00 射擊 （女子10公尺空氣手槍—資格賽） 參賽選手：田家榛

9:00 射擊 （女子10公尺空氣手槍—資格賽） 參賽選手：吳佳穎

10:00 羽球 （男子單打—小組賽） 參賽選手：周天成

10:00-12:00 桌球 （混合雙打—8強） 參賽選手：林昀儒/鄭怡靜

10:00-13:35 體操 （女子個人項目資格賽） 參賽選手：丁華恬

10:16 射箭 （女子團體—16強淘汰賽） 參賽選手：雷千瑩/譚雅婷/林佳恩

11:00-20:00 網球 （男子單打—第1輪） 參賽選手：盧彥勳

11:00-20:00 網球 （女子雙打—第1輪） 參賽選手：謝語倢/許絜瑜

11:30 划船 （女子單人雙槳—復活賽第1組、第三水道）參賽選手：黃義婷

11:38 跆拳道 （男子68公斤—16強） 參賽選手：黃鈺仁

13:00 射擊 （男子10公尺空氣步槍—資格賽） 參賽選手：呂紹全

13:16 跆拳道 （女子57公斤—16強） 參賽選手：羅嘉翎

13:50 輕艇 （女子激流K1—預賽第一輪） 參賽選手：張筑涵

15:50 舉重 （男子61公斤—決賽A組） 參賽選手：高展宏

15:58 輕艇 （女子激流K1—預賽第二輪） 參賽選手：張筑涵

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