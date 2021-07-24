東奧跳水》邪惡計分板萬眾期待 猛男秀週一登場

東京奧運跳水賽事，明於東京水上運動中心登場。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運跳水賽事，明於東京水上運動中心登場，除了場上精彩表現，許多粉絲更期待令人遐想的「邪惡計分板」強勢回歸，尤其上屆2016年里約奧運巧妙擋住各國肌肉猛男重點部位的經典畫面，就在網路瘋傳甚至發起 #Freethespeedo（解放泳褲） 標記活動，如今回顧正好提醒眾紳士美女們，五環競賽中最好看的時刻即將到來。

各國男子跳水名將會師奧運最高殿堂，帥氣臉孔搭配苦練多時的精實壯碩體格，而且僅著一件緊身小泳褲，高難度翻滾動作漂亮入水後，起身淋浴等待分數揭曉的空檔，電視轉播畫面下方後製計分板，無巧不巧出現在關鍵位置，尤其完美遮住泳褲時，總帶給許多觀眾無限想像空間，也讓英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）、德國豪斯丁（Patrick Hausding）、美國強森（Steele Johnson）等名將形同全裸站在螢光幕前，最養眼一瞬間引爆話題，也意外炒熱跳水賽事收視率。

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至於東奧首場跳水賽事，為台灣時間明日下午2時女子雙人3公尺跳板，後天下午2時為男子雙人10公尺跳板，相信國內粉絲早準備好，期待重溫昔日美妙時光。



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