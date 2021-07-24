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東奧》美媒中國隊地圖「沒有台灣」中媒氣炸：玩弄政治把戲不會得逞

2021/07/24 19:54

日本東京奧運23日盛大開幕，日本《NHK》主播介紹「台灣進場」震碎中國網友玻璃心；美媒《NBC》在中國隊進場時，畫面上的中國地圖「沒有台灣」。（圖取自NBC Olympics）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《NBC》昨在中國隊進場時，畫面上的中國地圖「沒有台灣」，讓中國網友氣得跳腳、中國駐紐約領事館更發出聲明表示「奧運不能被政治化」，中國官媒也發文抨擊。

2020東京奧運昨盛大開幕，日本《NHK》主播電視台資深女主播和久田麻由子直接以台灣來稱呼我國，不僅引起推特網友熱議，也讓中國網友氣炸。

而美國媒體《NBC》轉播東京奧運開幕儀式，在各國代表隊進場時，除了在畫面中顯示國名、國旗，也會附上該國地圖。在順位第108位的中國代表隊進場時，畫面左下角出現中國五星旗、國名「CHINA」，但地圖上「沒有台灣」與其他中方在南海聲稱握有主權的島嶼，連西藏的形狀也不一樣，讓中國網友再度玻璃心碎滿地，

根據《彭博社》報導，中國駐紐約領事館發言人今發表聲明表示，地圖是象徵國家主權和領土完整的表現。「我們敦促NBC方面認識到這一問題的嚴重性，並採取措施糾正錯誤。想利用奧運進行政治欺騙手段和別有用心的自我宣傳，這樣的嘗試絕對不會成功。」

此外，中國官媒《環球網》也以「利用奧運會玩弄政治小把戲不會得逞」為題，對NBC的行為表示不滿，內文提到中國堅決反對將體育運動政治化，「試圖利用奧運會玩弄政治『小把戲』，進行自我標榜以達到不可告人目的的行為決不會得逞。」

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