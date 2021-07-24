東奧柔道》楊勇緯打進柔道金牌戰 原住民立委感動喊Zangalu

台灣「柔道男神」楊勇緯（左）今天在東京奧運柔道男子60公斤級打進金牌戰，也寫下台灣柔道選手在奧運最佳成績。（特派記者林正堃攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯今天在東京奧運柔道男子60公斤級打進金牌戰，也寫下台灣柔道選手在奧運最佳成績，稍晚將力拼台灣在東奧的首面金牌，楊勇緯來自屏東縣獅子鄉，屏東民進黨紛紛為楊勇緯加油，民進黨原住民立委伍麗華表示，一起集氣、盡情吶喊，我們陪著楊勇緯勇闖金牌戰，Zangalu（加油）。

伍麗華表示，感動又激動，台灣灣史上第一面柔道獎牌，剛才的比賽她忍不住激動地高聲喝采，我們排灣勇士楊勇緯，在奧運60公斤柔道「四強戰」經過一番纏鬥，最終擊敗法國隊奪勝，成功邁向冠軍戰，這也代表台灣隊本屆奧運首面獎牌、台灣史上第一面柔道獎牌，都將由楊勇緯奪下，持續守著螢幕見證歷史時刻，一起集氣、盡情吶喊，我們陪著楊勇緯勇闖金牌戰，Zangalu（加油）。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委鍾佳濱指出，來自獅子鄉的排灣族勇士楊勇首次參加奧運勢如破竹，在柔道男子60公斤級8強賽中擊敗荷蘭選手，成功晉級4強賽，又擊敗法國選手成功拿下決賽門票，這也是柔道代表隊奧運史上最佳戰績，今晚一起為勇緯應援加油。

民進黨立委周春米表示，首次參加奧運的屏東排灣族勇士楊勇緯將進行金牌戰，讓我們一起宅在家挺國手，替在東京奧運努力的國手加油，力挺台灣隊，台灣隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法