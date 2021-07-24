東奧柔道》又美又強！烏克蘭女神奪銅的淚水在發光

比洛狄德。（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕是模特兒嗎？這是外界看到172公分、48公斤的20歲烏克蘭柔道女將比洛狄德（Daria Bilodid）時，會出現的第一直覺反應，而當她在柔道場上露出帶有殺氣的銳利眼神時，又是另一番姿態，今天在東奧柔道女子48公斤級項目奪銅後，她當下飆淚的模樣令粉絲心疼。

達莉亞．比洛狄德出生柔道世家，她的父親曾獲2005年世界柔道錦標賽銅牌，母親則是由柔道選手轉任教練的庫茲涅佐娃。儘管雙親原本不想讓女兒從事這麼容易受傷的運動，但柔道似乎成為比洛狄德的命定之路。

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「這完全是我個人決定。」比洛狄德自己選擇走向柔道之路，在2018年以17歲345天之齡成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主，而後更以在奧運奪金為目標，去年得知東奧因疫情延後一年時，她就曾落淚惋惜。

比洛狄德以世界排名第1之姿，今天在48公斤級四強賽和日本女將渡名喜風南戰到延長賽落敗，而後在銅牌戰她擊敗比利時瑞尚尼，當下忍不住激動情緒落淚。日媒稱她是「美人柔道家」，而推特上也有粉絲發文想跟她結婚，這位柔道女神的奧運金牌之路仍值得期待，而她則說過未來若退休，最想當體育記者。

比洛狄德。（法新社）

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