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東奧》誰「最猛」？ 東加、萬那杜兩大肌肉猛男爭鋒

2021/07/24 19:11

東加掌旗官陶法多夫亞（右）和帕塞卡（Malia Paseka，左）（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕南太平洋島國東加的奧運跆拳道選手陶法多夫亞（Pita Taufatofua）三度擔任東加奧運代表隊掌旗官，在23日東京奧運開幕式上，再度展現一身精壯好身材，掀起話題，不過，今年陶法多夫亞遇上「對手」：同樣是南太平洋國家的萬那杜掌旗官瑞伊（Riilio Rii）。

萬那杜奧運代表隊掌旗官瑞伊。（法新社）

法新社24日報導，現年37歲的陶法多夫亞2016年里約奧運開幕式上，首次「嶄露頭角」，以上半身全裸、露出抹得油亮的結實肌肉，吸引全球目光，當時「推特」上提到他的次數在幾個小時內飆到4500萬次；2018年他獲選越野滑雪國手，參加平昌冬季奧運，在寒冬中再次展現他的健美身材。今年他在東京奧運開幕式上，又一次證明他肌肉猛男的吸睛力。

然而，這次有人跟陶法多夫亞搶鋒頭：年紀小他10歲、首次參加奧運的萬那杜27歲划船選手瑞伊，瑞伊23日穿著傳統草裙、露出上半身黝黑油亮的精壯肌肉，為萬那杜奧運代表隊掌旗，率隊進場。

兩名奧運肌肉猛男較勁，在網路上掀起了一連串「誰比較猛？」的熱烈討論，兩人各有支持者，「划船之聲」雜誌挺瑞伊，說「瑞伊贏了．．．全身上下都散發王者氣勢。」奧運會官方推特帳號則秀出陶法多夫亞的進場照片。

陶法多夫亞顯然不在意有對手，他24日發文向支持者說，「謝謝大家標註和關愛」，「不確定在疫情期間爆紅（going viral）是好事，但是我感謝大家的支持。」

陶法多夫亞原本希望這次能參加輕艇項目，讓他締造史上第一位以三種不同種類競賽選手參加三場奧運的紀錄。雖然最終沒能入選輕艇國手，不過他沒放棄希望，還是帶著他的輕艇裝備來東京，以備機會臨時出現。他還說，正在考慮電影製片商的邀約，希望他的故事能搬上大銀幕。

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