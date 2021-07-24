東奧柔道》楊勇緯奪銀 楊母：讓世界看到台灣柔道有成績

楊勇緯父母受訪。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕世界最高運動殿堂奧運今日展開賽程，出身台中市的台灣選手楊勇緯今天於男子60公斤量級賽事表現優異，首輪輪空後，16強賽擊敗保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev），8強賽力克荷蘭選手茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），4強再贏法國姆凱德茲（Luka Mkheidze）楊勇緯出身后里國小柔道隊，后里鄰居居民觀看轉播集氣，最後不敵地主日本選手，奪得銀牌。楊媽媽說，愛子讓世界看到台灣柔道的成績。

楊勇緯是排灣族運動員，自小受具有柔道專長的媽媽和哥哥影響，就讀后里國小三年級時接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，在全國中等學校運動會柔道男子組第二級，奪得金牌並締造三連霸成績；2019、2020年參加全國大專校院運動會柔道公開男生組第一級，均榮獲金牌締造二連霸；2019年全國運動會也代表台中市拿下60公斤級金牌。

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楊勇緯后里三豐路巷弄的鄰居相當開心，鄰居聚在鄰長家中，盼這個從小看到大的大男孩，可以順利奪金為國爭光，最後雖落居銀牌，但鄰居說銀牌也很好。

楊媽媽說，因為疫情，希望他能平安返家，他辛苦努力這麼多年，這樣成績很不錯了。楊爸爸說，感謝他從小到大各時期教練的栽培，勇緯辛苦了。

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