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東奧》台灣隊進場「切畫面」讓中國隊被消失 騰訊解釋被罵翻

2021/07/24 20:33

中國負責轉播平台《騰訊視頻》為了不讓台灣隊露面，在台灣隊進場時把畫面切成脫口秀，竟讓中國隊的進場完全沒有畫面，讓大批中國網友氣炸要求道歉，紛紛揚言要刪除騰訊APP。（圖取自微博，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運開幕式昨（23日）晚直播中，中國負責轉播的《騰訊視頻》在台灣隊進場時切換畫面，故意插播脫口秀，導致之後入場的中國隊完全沒有畫面，讓大批中國網友氣炸要求道歉，揚言要刪除騰訊APP。對此，《騰訊視頻》今（24）日回應解釋，稱是因為版權「超範圍使用」，因此收到版權方要求「立即停止超範圍使用」。

《騰訊視頻》今（24）日回應解釋，稱是因為版權「超範圍使用」，因此收到版權方要求「立即停止超範圍使用」。（圖取自《騰訊視頻》微博）

台灣隊昨晚在開幕式排第104順序、8點41分進場，比排108順序的中國隊更早進場，沒想到負責轉播的《騰訊視頻》在台灣隊進場時突切換畫面改播脫口秀節目，長達20分鐘，導致後續入場的中國代表隊「完全沒有畫面」，讓不少中國網友紛紛崩潰砲轟「中國人的APP直播切掉自己的奧運代表隊出場，真他X可悲」、「你不尊重祖國，我就卸載卸載卸載卸載」、「騰訊早已不是中國心」、「希望嚴查，大廠賣國賊」。

對此，《騰訊視頻》今在官方微博發文說明，「由於昨晚奧運開幕時多個網站均直播開幕式表演，騰訊也跟進了該時段節目直播，此係對點播版權超範圍使用。當直播到20:43，我們收到版權方要求立即停止超範圍使用，下線直播流」。

《騰訊視頻》指出，「非常抱歉因為我們的工作給大家帶來非常不好的體驗，在此我們鄭重致歉，在今後的奧運報導中，我們積極聽取建議，努力為大家呈現更好的體驗」。

但中國網友對於《騰訊視頻》的解釋不買帳，紛紛怒嗆「說到底，沒花錢，沒版權」、「這麼重要的賽事直播你沒有提前確認好版權使用範圍？？臨時工開除了沒」、「沒版權你還播個屁」、「你知道多少人因為你錯過了中國出場直播嗎」、「不然跟滴滴吳亦凡一塊坐牢去吧」。

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