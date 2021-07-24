東奧射箭》哥倫比亞21歲「女神級箭手」！IG私照曝光網友暴動了

來自哥倫比亞的「女神級箭手」吉爾菈多成為焦點，年僅21歲的她有著亮麗外型與姣好身材，讓許多網友暴動了。（圖取自Valentina Acosta Giraldo Instagram）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運昨（23日）盛大開幕，各國體育好手齊聚一堂，來自哥倫比亞的「女神級箭手」吉爾菈多（Valentina Acosta Giraldo）成為焦點，年僅21歲的她有著亮麗外型與姣好身材，她Instagram放的照片讓許多網友暴動了。

綜合外媒報導，吉爾菈多過去曾經是游泳、足球運動員，最後受到《飢餓遊戲》系列小說影響，決定投入射箭項目，她坦言在閱讀完小說之後，對於射箭產生了濃厚的興趣，雖然有許多人覺得可能僅是「三分鐘熱度」，不過事實證明，吉爾菈多現在依舊是1名射箭運動員。

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吉爾菈多曾經在2019年的西班牙馬德里「世界青少年射箭賽」中，脫穎而出奪得金牌，國際射箭總會甚至在YouTube貼出她百步穿楊的影片，吉爾菈多今年代表哥倫比亞參加東京奧運，在女子個人賽中排名第50位，根據賽程表，下週三（28日），吉爾菈多將在32強淘汰賽中對上英國的碧托絲（Sarah Bettles）。

由於吉爾菈多亮麗的外型與姣好的身材，她的Instagram帳號擁有超過36萬名粉絲追蹤，她也時常在社群媒體上，與粉絲分享自己的生活點滴以及比賽模樣，許多網友看見她的照片，直呼是「女神級箭手」，相當期待她在本屆賽事中的表現。

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