東奧舉重》「台南舉重精靈」方莞靈東奧第4 黃偉哲賀喜台灣之光

台南舉重選手方莞靈代表台灣國家隊征戰東京奧運，拿下女子舉重49公斤級決賽第4名。（台南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020東京奧運首（24）日賽程，台南女將方莞靈征戰女子舉重49公斤級決賽，拿下總和181公斤的成績，勇奪第4名，捷報傳來，台南市長黃偉哲賀喜表示，相信她能持續突破難關，將目標放在2024巴黎奧運，再為自己寫下精彩的篇章。

黃偉哲在賽前號召民眾一起上線為莞靈加油，也在賽後第一時間表達祝賀之意；此外，他也到台南出身的桌球選手鄭怡靜的歸仁家鄉一起加油。接下來還有一位來自台南的舉重好手陳柏任，將於7月31日出戰男子96公斤級的賽事，號召民眾持續加油打氣。

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舉重一直是台南強項，這次代表我國出戰東京奧運的7位選手中，來自台南的選手就佔了2位。外表小巧可愛的方莞靈從柳營國小畢業後，學校就推薦她到東原國中開始訓練舉重，從國中開始就陸續拿下好成績；2017年高中時代表台南參加全國運動會拿下金牌，2018年的亞洲青年舉重錦標賽亦拿下金牌。

其實她曾因車禍意外，在膝蓋上縫了17針，膝傷就一直是要面對的挑戰，而教練林玥礽陪著一步一腳印，逐步從傷後復出，從2019年全運會銅牌、2020年全大運金牌，到今年參加亞錦賽第6名，進軍東奧拿下第4名非常不容易。

教育局長鄭新輝說，目前南市有4間國中體育班發展舉重項目，且3級銜接十分穩定，每年代表南市參加全中運及2年一次的全運會都奪下不少獎牌，31日即將出賽的陳柏任同樣畢業於東原國中，曾在2019年全運會勇奪金牌並創下挺舉破全國紀錄的亮眼成績，期待他能穩定發揮，為我國再創佳績。

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