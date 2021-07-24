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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》時速近80公里還會被追擊 馮俊凱挑戰「魔鬼路線」未完賽

2021/07/24 20:12

台灣好手馮俊凱。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東京奧運男子公路賽今登場，最終由厄瓜多車手卡拉帕斯（Richard Carapaz）以6小時05分26秒單飛進入終點，奪下金牌。台灣好手馮俊凱則未能完賽。

台灣上一次有男子選手取得奧運自由車公路賽資格，要追溯至1996年亞特蘭大奧運的陳智豪，且前一次完賽更遠在1964年，恰巧也是東京奧運，由何仲超和許明世騎完全程，台灣從未拿過獎牌。

本屆奧運共有85位選手完賽，43名選手沒能完成比賽；台灣好手馮俊凱比賽前半段緊跟在主集團中，可惜之後被甩開，奧運之旅在第二補給點（136公里處）劃下句點。

馮俊凱說，「比賽幾乎沒有平路，一直在不斷起伏，因為是奧運的等級，強度也不可能緩和下來。我一直提醒自己，在坡上要爭取靠前的位置，但在沒有隊友的情況下，想做到這點還是很困難，一旦陷入斷層會追得比較辛苦。」

本屆自由車公路賽場地設在富士山脈，全場234公里，總爬升達4856公尺，且途中反覆爬坡，5度攻上1000公尺以上的山峰，難度堪稱六星級。

厄瓜多車手卡拉帕斯摘金。（路透）

馮俊凱認為，「其實賽前我的體重和訓練品質都來到好的狀態，還滿有信心自己能撐過富士山麓的長爬坡，雖然做足準備，但心情上似乎有點想太多，在沒有參與突圍的情況下，最終沒辦法為自己保存到很多的體力，這點回想起來比較可惜。」

馮俊凱說，「今天在隊車裡我們的時速已經上看80公里了，還會被落後的選手追擊，路線的難度和競賽的強度都很高，甚至在台灣很難找到可以模擬的路線。」

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