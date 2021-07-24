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東奧前線》「讓全世界看見台灣柔道！」 楊勇緯做到了

2021/07/24 20:47

台灣「柔道男神」楊勇緯今天勇奪柔道男子60公斤級銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯，今天勇奪柔道男子60公斤級銀牌，700萬元國光獎金入袋，這是奧運史上台灣選手首度拿下柔道獎牌，絕對是值得紀念的一天，賽後他與教練劉文等緊緊相擁，並感性喊話，「我們真的做到了，讓全世界看見台灣柔道。」

楊勇緯今天連剋保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev）、荷蘭茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），四強戰遭遇法國姆凱德茲（Luka Mkheidze），進入延長賽黃金得分制，他幾乎將對方打趴在地上，終於在5分21秒時強勢壓制取得「一本」勝利。

楊勇緯說，四強戰是最關鍵的，因為輸掉可能就沒有獎牌，贏了就能在金牌戰放開來摔，「我覺得四強戰壓力稍微大一點。」

金牌戰強碰日本名將、上屆里約奧運銅牌得主高藤直壽，同樣進入延長賽黃金得分制，3分40秒時楊勇緯領到第3次「指導」，因此被判定犯規輸掉比賽，收下銀牌。

楊勇緯指出，與高藤直壽多次對戰，之前在日本移地訓練也都有交過手，對彼此很熟悉，可能是日本隊戰術策略，盡量不讓他做寢技的得意技，較難進攻對方，「用指導方式贏我，這是他們策略之一。」

無法奪金，楊勇緯坦言有些遺憾，但還是很開心，他說，「有做夢過站上奧運頒獎台，有點意想不到，剛看到自己國家會旗，非常感動。」在五環殿堂頒獎台上，還特別將銀牌往臉上一抹，他說，「很感動，很不容易。」

台灣「柔道男神」楊勇緯今天勇奪柔道男子60公斤級銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯今天勇奪柔道男子60公斤級銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯。（特派記者林正堃攝）

日本選手高藤直壽舉起楊勇緯的手一起接受歡呼。（特派記者林正堃攝）

楊勇緯流下英雄淚。（特派記者林正堃攝）

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