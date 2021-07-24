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東奧舉重》腰帶屢屢被查驗 方莞靈此「寶物」大有來頭

2021/07/24 20:54

方莞靈今在女子舉重49公斤級拿下第4名。（路透）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣新生代女將方莞靈今在女子舉重49公斤級，繳出抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤，最終拿下第4名，但備受關注的腰帶仍造成小插曲，在挺舉之前再度被大會要求檢驗。

今年4月方莞靈在烏茲別克塔什干舉行的亞錦賽，因裁判懷疑腰帶過大遭「突襲」檢查，當時節奏被大亂，最終只拿下第6。

本次奧運會方莞靈仍帶著同樣的腰帶參賽，此腰帶寬度僅10公分左右，距離國際舉重總會規定的12公分仍有一段距離，但由於方莞靈身材嬌小，才會顯得皮帶過大。

但為何方莞靈堅持帶同一種腰帶上陣，其實此腰帶來頭不小，是由方莞靈的恩師陳葦綾所贈送，當時陳葦綾在2008年北京奧運奪金時，就是繫著這條腰帶上場，是不折不扣的「金牌腰帶」。

方莞靈曾在2018年出車禍，導致膝蓋嚴重撕裂傷，還縫了13針，當時所有醫藥費都須自付，靠陳葦綾的幫忙與照顧，她才逐漸康復，兩人也建立深厚的師徒之情。

陳葦綾里約奧運後退休，大方地將「寶物」傳承給方莞靈，希望能把金牌好運也帶給她。陳葦綾說，「這條腰帶是我的寶貝，也非常好用，它已經陪伴我參加無數戰役，雖然修補很多次，仍捨不得換掉，且只有比賽才會使用，若平常訓練也用，怕會磨損，它對我意義非凡。」

陳葦綾說，「奧運前夕，方莞靈腰傷和膝傷惡化，只能靠冰敷維持狀態，但她這次表現很棒，都有按照我們賽前設定的目標去執行。」

陳葦綾心中最大的遺憾，就是無法陪愛將出征奧運。台灣舉重名將陳淑枝就發文指出，「什麼舉重隊的教練團這麼少？別的隊都四個選手四個教練，我們舉重隊是七個選手三個教練。」

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