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東奧前線》奧運奪銀後 楊勇緯：我的目標是金牌！

2021/07/24 21:01

台灣「柔道男神」楊勇緯勇奪銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕眼尖的觀眾或許有發現，「柔道男神」楊勇緯贏得四強賽後眼眶泛淚，他坦言當時情緒有些激動；勇闖金牌戰雖無法奪金，不過收下銀牌仍令人激賞，他說，「不會因為拿到這獎牌就不練或放棄，我的目標是金牌。」

楊勇緯長期赴日移地訓練，他表示，到日本移地訓練，在那裡生活，自己可以有很多想法，對柔道有些啟發，每一場國際賽場都可以看到自己的進步突破，「我對每一件事情的態度和成熟度，才是成功的最大關鍵。」

看到愛徒楊勇緯在奧運勇奪銀牌，台灣隊柔道教練劉文等說，冠軍戰楊勇緯表現不輸對方，拚勁和企圖心看了令人很感動，「他還很年輕，希望發揮實力，幫助台灣發光發亮。」

金牌戰楊勇緯大戰日名將高藤直壽，延長賽黃金得分制，3分40秒時楊勇緯領到第3次「指導」，才因此被判定犯規輸掉比賽收下銀牌；上次里約奧運高騰直壽鍍銅，東京奧運奪金，也是本屆日本對手金，賽後他淚流滿面，情緒顯得相當激動。

劉文等說，金牌戰其實兩人表現差不多，互相摔不到對方，因為大家會互相研究、針對，比賽都是以壓制方式贏過對方，最後階段對方完全都不給楊勇緯到地板上的機會，運氣也是比賽的一部分。

除了楊勇緯，東奧表現不俗得柔道女將林真豪，也是劉文等的子弟兵，楊勇緯是排灣族、林真豪是阿美族。劉文等說，原住民身體條件比一般人好，可以站在台上，是他們願意付出更多。

台灣「柔道男神」楊勇緯勇奪銀牌。（特派記者林正堃攝）

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