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東奧前線》台灣第1人晉級單項決賽！「鞍馬王子」李智凱全場最高分

2021/07/24 21:18

李智凱鞍馬項目獲得15.266分，以第1名之姿確定晉級決賽。（男子體操隊提供）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運男子資格賽上陣，在最擅長鞍馬項目獲得15.266分，以第1名之姿確定晉級8月1日鞍馬決賽，有望替台灣拚獎牌。

李智凱上屆奧運因傷勢影響，無法拿出該有水準，甚至出現落馬狀況，這一摔讓他更知道奧運除了比拚技術外，更重要的是心理素質。他從2017年台北世大運摘下鞍馬金牌，再收下雅加達亞運金牌、拿坡里世大運金牌及2018、2019年世錦賽銅牌、銀牌，通過無數大賽考驗。

李智凱今天只求晉級決賽，難度分為6.400分，並未直接挑戰6.500分或6.700分，最終15.266分更是領先所有好手。

英國惠特洛克是上屆鞍馬金牌，本屆志在衛冕，最大優勢在於難度起評分凌駕所有選手，他2019年世錦賽決賽搬出難度7.000分套路，該屆以0.067分之差氣走李智凱奪金，惠特洛克這次資格賽難度6.800分全場最高，以14.900分於資格賽排名第5，

李智凱總分雖然和愛爾蘭麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）日本地主好手龜山耕平相同，但李智凱動作執行分最高，因此以第1晉級決賽，至於再來則是麥克萊納漢、龜山耕平以及美國約德（Alec Yoder）15.200分。屆時他們還會在決賽和李智凱再較高低。

此外，李智凱在全能資格賽獲得84.332分居17名，而單槓出現失誤的唐嘉鴻雖無緣單槓決賽，但全能資格賽獲得82.932分排名22位，兩位好手都取得全能24強決賽門票，同樣也是台灣歷史新頁。

李智凱鞍馬項目獲得15.266分，以第1名之姿確定晉級決賽。（男子體操隊提供）

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