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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

周天成、盧彥勳迎東奧首戰 今日賽事預告與轉播

2021/07/25 06:58

周天成。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運如火如荼進行，今日仍有許多台灣選手分頭出擊，包括林昀儒/鄭怡靜出戰桌球混合雙打八強、羽球好手周天成也將上陣，預計上午9點交手瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt），另外五屆奧運元老盧彥勳也在今日提拍上陣，碰上強敵德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）。

奧運男籃也在今日點燃戰火，有1場轉播，有「夢幻隊」美譽的美國男籃首戰將碰上法國。

今日大聯盟有一場轉播賽事，天使對陣雙城，天使派出山度瓦（Patrick Sandoval），雙城則由貝里歐斯（Jose Berrios）掛帥，來看天使二刀流球星大谷翔平會有什麼表現吧！喜愛大聯盟的觀眾不要錯過轉播囉！

中職持續火熱開戰，結束踢館統一獅的2連戰後，富邦悍將今來到樂天桃猿作客，雙方派出陳仕朋對上洋投歐飛登，陳仕朋本季碰上桃猿吞下2敗、尚未拿下對戰勝投，歐飛登則是今年首度先發出賽，先前牛棚登板總計對悍將2局無失分；味全龍作客中信兄弟，由伍鐸交手鄭凱文，伍鐸最近一次碰上兄弟繳出6局無失分好投，鄭凱文今年對上味全一次，主投7局無失分有4次三振。

東奧

08:25 射箭 女子團體賽16強 台灣隊出賽 愛爾達體育1台

08:55 跆拳道 黃鈺仁/羅嘉翎 女57/男68公斤16強/八強/四強 愛爾達體育3台

08:55 羽球 男單小組賽 周天成 愛爾達體育2台

09:00 桌球 混合雙打八強 林昀儒/鄭怡靜 東森新聞、公視3台（16:30 愛爾達體育1台D-LIVE）

10:00 射擊 女子10公尺空氣手槍決賽 吳佳穎/田家榛 公視3台、愛爾達體育1台

10:30 網球 男單第一輪 盧彥勳 愛爾達體育2台

12:30 跆拳道 黃鈺仁/羅嘉翎 女57/男68公斤16強/八強/四強 愛爾達體育3台

12:40 射箭 女子團體賽八強/四強/銅牌戰/金牌戰 東森新聞、愛爾達體育1台、公視3台

14:30 射擊 男子10公尺空氣步槍決賽 呂紹全 愛爾達體育2台

15:30 競技體操 女子個人資格賽 丁華恬 愛爾達體育2台D-LIVE

17:55 跆拳道 女57/男68公斤敗部復活/銅牌戰/金牌戰 東森新聞、愛爾達體育3台、公視3台

19:00 競技體操 女子個人資格賽 愛爾達體育2台D-LIVE

19:00 桌球 混合雙打4強 東森超視

19:50 籃球 男子預賽 法國VS美國 愛爾達體育1台

MLB

07:00 天使＠雙城 緯來體育、華視（21:30 愛爾達體育3台D-LIVE）

中職

17:05 味全龍＠中信兄弟 緯來體育、愛爾達奧運3台

17:05 富邦悍將＠樂天桃猿 ELEVEN SPORTS1

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