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東奧柔道》楊勇緯恩師是帕運金牌選手 教練：國中就是柔道奇才

2021/07/24 22:19

奪得東奧銀牌的楊勇緯（右3），２年前亞運摘銅後與父母回母校后里國中感謝李青忠（左2）、張修維教練，中為校長鄭正通。（張修維提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣「柔道男神」的楊勇緯，勇奪台灣首面獎牌，拿到柔道男子60公斤級銀牌，寫下奧運史上台灣柔道選手最佳成績紀錄，也寫下台灣奧運代表團成員最快奪牌紀錄，在他國中時就嶄露頭角，比賽不是披金就是戴銀，他的國中教練李青忠在1996年殘障奧運（帕運）奪得柔道金牌，是一名視障教練，發現他是柔道奇才，為他進行高強度訓練、下場對打，並陪他四處佂戰，往奧運金牌之邁進。

李青忠因家族遺傳視神經萎縮症弱視，是名視障柔道選手，是視障柔道的開路先鋒，1996年亞特蘭大帕運獲我國第一面帕運金牌，2000年再奪銅牌，後來擔任后里國中柔道教練，至今20多年，教學生時近身距離下才能看到動作，憑著肢體接觸的觸感，下場教學生動作與對練，也教出奧運銀牌選手楊勇緯。

李青忠說，楊勇緯全家包括父母及哥哥都會柔道，小學3年級也接觸柔道並投入訓練，國中時李青發現他是難得的柔道奇才，柔道是全身性運動，爆發力、協調力及抗壓性都很好，而且楊勇緯心理素質奇佳，生活自律、抗壓性夠且自我要求高。

李青忠除了強化楊勇緯的在運動及心理的基楚教育，不斷測試他的潛能，超越強度訓練，並調整他的抗壓性，自己親身下場與他對練，調整他的技巧與力量，楊勇緯在國一時就跳級比賽，奪下全國中等學校運動會柔道男子組金牌，接著締造3連霸成績。

李青忠說，楊勇緯的家人都熱愛柔道，支持他成為國際運動選手，楊勇緯生活自律、很有禮貌，也很早就立定志向，由於自己視障，師徒倆四處征戰大小比賽，感情很好，勇緯也陪視障的他到處參加教練講習，猶如他的眼睛，在國中時就奠定楊勇緯的超強實力；楊勇緯的另名國中協助教練張修維也說，李教練豐富的國際比賽經驗，對楊勇緯邁向國際選手功不可沒。

楊勇緯大學時參加全國大專校院運動會柔道公開男生組第一級，均榮獲金牌締造二連霸；2019年全國運動會也代表台中市拿下60公斤級金牌。

此外，他在國際賽部分表現也相當優異，2017年亞洲青年柔道錦標賽取得台灣史上第一面男子組60公斤級金牌、2018年亞洲運動會獲得60公斤級銅牌、2019年亞洲柔道錦標賽上摘得60公斤級銀牌、2020年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽奪得銀牌、2021年杜哈大師賽獲得銀牌、亞洲及大洋洲滿貫賽奪得銀牌等，更曾在世界錦標賽獲得我國參與史上最佳的第7名成績，因於國內外賽事表現優異，去年更榮獲台中市傑出優秀運動員獎項。

台中市柔道委員會顧問、台中市議員謝志忠表示，非都會區學校發展基礎體育非常辛苦，而且長年缺乏教練，要推動3級體育發展，市府應加速遞補專任教練，積極培養運動選手。

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運柔道男子60公斤級，摘得銀牌奪得東奧銀牌。 （市府提供）

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