東奧柔道》曝裁判「很專業」！謝長廷點出楊勇緯落敗原因 網友全懂了

楊勇緯勇奪東奧柔道銀牌，駐日代表謝長廷在臉書透露，義大利籍的裁判「相當專業」，以比賽規則上的「指導」扣點判決日本選手勝出。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣柔道選手楊勇緯23日替國家獲得首面東京奧運銀牌，也是柔道史上首面獎牌，駐日代表謝長廷在臉書透露，義大利籍的裁判「相當專業」，以比賽規則上的「指導」扣點判決日本選手勝出；謝長廷的解釋讓網友全聽懂了。

謝長廷在臉書表示，東京奧運柔道60公斤級，楊勇緯得到台灣柔道史上第一面銀牌，很不簡單；在金牌決戰賽中，日本選手高藤直壽並沒有摔倒或成功壓制楊勇緯，而是由裁判以比賽規則上的「指導」扣點判決其勝出，這也多少會引起不同看法，柔道比賽的勝負，取決於技術、策略和經驗。

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謝長廷提到，負責楊勇緯與高藤直壽決戰的義大利籍裁判「相當專業」，選手服從裁判也是重要運動精神，最後兩人拉手的鏡頭展現運動風度，也樹立了奧運精神的風範，「勇緯第一次參加奧運即創佳績，未來前途不可限量，讓我們為這位排灣族的勇士喝釆，也感謝他為台灣爭光的傑出表現。」

許多網友聽完謝長廷的說明，茅塞頓開地留言指出「感謝大使的正面解釋，外行人真的看不懂是如何輸的」、「表現得很棒，日本選手也不是省油的燈」、「謝謝，謝大使講評，在電視前的我看不懂怎麼判的」、「感謝大使的說明，柔道麻瓜の我還在想到底是怎麼輸的？！」、「我心目中的金牌，也是一定是三年後的金牌！」

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