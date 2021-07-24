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東奧柔道》台中之光！楊勇緯、林真豪家人開心又驕傲

2021/07/24 22:46

楊勇緯奪下柔道銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運台將連傳捷報，尤其代表台中的「柔道型男」楊勇緯勇奪男子60公斤銀牌，林真豪也並列女子48公斤第7名，市長盧秀燕晚間特地趕到楊、林兩家恭賀，她表示，能躋身奧運頂尖國際舞台相當不容易，更何況力退各國頂尖高手贏得佳績，「以兩位選手為榮，是台中之光！」

楊勇緯母親表示，自己是柔道專長出身，以前也會教導孩子們柔道相關基礎動作，今天觀看賽事時，一度緊張到流下眼淚，很開心看到寶貝兒子獲得好成績。「哥哥，我以你為榮！」楊勇緯的弟弟表示，非常感動看到帥氣的哥哥一路不斷打敗對手，讓他非常開心，「恭喜哥哥！」至於林真豪的媽媽坦承，今天看賽事時忍不住血壓升高，簡直比臨場的女兒還要緊張，她非常開心看到孩子獲得佳績，也感謝各界祝福。　

盧秀燕親自至兩位選手家中致贈花束及禮盒，感謝其父母支持及教練培養，市府將繼續努力支持體育及所有選手，也期盼各運動選手們以他（她）們為模範更加努力。台中運動局長李昱叡則表示，楊勇緯面對強敵進攻毫不畏懼，一路過關斬將，勇闖決戰拿下銀牌，也締造我國柔道歷史新頁，堪稱台中人的驕傲；林真豪首次奧運出擊同樣表現優異，更是女子柔道該量級我國最佳成績。

盧秀燕親自選手家中致贈花束及禮盒。（台中市府提供）

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