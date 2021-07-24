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玻璃心又碎！南韓MBC介紹中國標「武漢」 疫苗接種率「–」

2021/07/24 23:58

東京奧運23日舉行開幕儀式，南韓電視台《MBC》負責轉播，在螢幕上以文字和照片呈現各國的「特色」，介紹中國則在地圖上標記「武漢」讓中國網友氣炸了。（圖取自MBC）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運23日舉行開幕儀式，南韓電視台《MBC》負責轉播，在螢幕上以文字和照片呈現各國的「特色」，介紹台灣時備註「半導體與觀光業發達」，介紹中國則在地圖上標記「武漢」讓中國網友氣炸了。

南韓電視台《MBC》在螢幕上以文字和照片呈現各國的「特色」，介紹台灣時備註「半導體與觀光業發達」。（圖取自MBC）

《MBC》轉播東京奧運開幕典禮，在各國出場時，畫面除了呈現首都、面積、人口，有的還會列出GDP或國家特色，甚至還標示「武漢肺炎疫苗接種率」；當台灣隊出場時，畫面上雖然顯示奧會會旗，但國名欄位為「台灣」，還標註「半導體產業與旅遊業發達」，甚至介紹地理位置、首都是台北，以及土地面積、人口、GDP等。

不過，中國網友發現，在中國隊出場時，《MBC》轉播畫面上的地圖，把首都標註在「武漢」，中國國土面積變成全球第四，甚至在疫苗接種率欄位，直接顯示成「—」代表沒有資料；對此，中國網友們跳腳砲轟「覺得我們的疫苗不算數嗎？」、「好樣的，不去韓國了，求我都不去」、「這什麼居心？」

《MBC》轉播東京奧運開幕式的方式備受討論，部分的描述方式引發外界批評，像用披薩的照片來代表義大利，烏克蘭則是用「車諾比核事故」的照片介紹，挪威則是用鮭魚；對此，《MBC》發表聲明，稱此做法是為了讓觀眾快速了解各國，對於使用不恰當的圖片和說明來介紹，「願向包括烏克蘭在內的國家和我們的觀眾道歉」。

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