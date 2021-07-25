東奧射擊》大驚奇！41歲的伊朗護士 摘金還破奧運紀錄

東京奧運10公尺空氣手槍決賽，伊朗選手弗羅吉摘得金牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨天的東京奧運10公尺空氣手槍決賽，首度參加奧運的伊朗選手弗羅吉（Javad Foroughi）以總分244.8成績，不但摘下金牌，更刷新奧運紀錄，以41歲之姿成為伊朗史上最年長的奧運獎牌得主。

弗羅吉是一名值夜班的男護士，他在2017年才開始接受專業訓練，利用上完班後做訓練。由於疫情爆發，弗羅吉曾感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），加上訓練中心關閉，一度嚴重影響他的訓練。

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弗羅吉開始致力於身心訓練收到成效，他在今年兩次世界盃賽事都摘冠，也讓他在國際射擊運動聯盟（ISSF）10公尺空氣手槍的排行榜中，排在世界第四的位置。

弗羅吉在決賽以總分244.8分成績刷新奧運紀錄，力壓塞爾維亞選手米凱奇（Damir Mikec），以及中國名將龐偉，摘下金牌，成為伊朗史上最老的奧運獎牌得主。原紀錄保持人是已故的伊朗舉重選手南久（Mahmoud Namdjou），當時他在1956年墨爾本奧運獲得銅牌。

《美聯社》報導，弗羅吉分表示，「身為一名護士，我們和COVID戰鬥，這非常困難。而身為一名射擊手，我過去兩年很努力，就是為了這一刻。」

米凱奇以總分237.7分獲得銀牌，龐偉則以總分217.6分獲得銅牌。

伊朗選手弗羅吉摘得金牌。（路透）

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