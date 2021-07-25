東奧》體操男團無緣決賽 總教練林育信致歉：回國將辭職 網友不捨

我國體操男團進軍奧運，昨日取得最佳團體第10名未能擠進決賽，總教練林育信昨晚間為此發文致歉，表示回國後會辭去總教練職務。（圖擷自林育信臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕我國體操男團進軍奧運，昨日取得最佳團體第10名未能擠進決賽，總教練林育信昨晚間為此發文致歉，表示回國後會辭去總教練職務，同時也希望大家替「鞍馬王子」李智凱在接下來的決賽加油打氣。

我國體操男團昨進行男子體操預賽，最終體操男團在6個項目成績總和246.263分，在12個國家中排名第10，未能進入決賽。不過個人全能項目部分，李智凱84.332分排名第17名，唐嘉鴻則是以82.932分排名第22名，兩人都晉級全能決賽。

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總教練林育信昨晚於臉書發文，除肯定體操隊員雖然壓力很大，但表現也很棒，並指這次在奧運會男團團體取得最佳團體第10名，有很大突破，他感謝隊員的辛苦，同時也表示，對於未能幫助隊員進二輪決賽感到抱歉，回國之後將辭去總教練職務。

林育信也提到，期望大家回國後，訓練要互相尊重，包容、友善態度才能更進一步讓臺灣體操前進一大步，同時也呼籲外界，繼續為挺進決賽的李智凱加油打氣。

該文發出後也引發一些網友留言打氣，紛紛表示「不要辭 你們都很棒！」、「看了比賽覺得很感動，如果教練是因為沒有拿名次而想辭職真的太可惜了」、「成團出賽就已經超棒了」、「大家都盡力了，總教練您也做得夠好了」、「不要氣餒，你們是最棒的，教練也是」、「不要辭 你們已打破台灣史上體操國際賽 最好的成績了」等。

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