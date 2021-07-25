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台灣之光再傳捷報 自由潛水好手古雲傑締造新紀錄

2021/07/25 09:01

台灣之光再傳佳績，自由潛水好手古雲傑在Vertical Blue自由潛水比賽中，締造五次國家紀錄與一次亞洲紀錄，比賽積分排名第四。（圖擷自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣之光再傳佳績，自由潛水好手古雲傑繼日前於恆重下潛CWT（Constant Weight）項目以102公尺再次改寫台灣紀錄後，24日於攀繩102公尺比賽中，再次以3分49秒的成績寫下台灣紀錄。

台灣之光再傳佳績，自由潛水好手古雲傑在Vertical Blue自由潛水比賽中，締造五次國家紀錄與一次亞洲紀錄，比賽積分排名第四。（圖擷自IG）

東京奧運賽事目前正在密集進行，但近日在另一項國際賽事、Vertical Blue自由潛水比賽中，台灣自由潛水好手古雲傑也「新紀錄連開」，他在賽事首日（14日）挑戰攀繩下潛101公尺成功，17日時更在賽事第4天於雙蹼恆重下潛的項目中成功下潛至102公尺，屢屢寫下台灣自由潛水新紀錄。

台灣之光再傳佳績，自由潛水好手古雲傑在Vertical Blue自由潛水比賽中，締造五次國家紀錄與一次亞洲紀錄，比賽積分排名第四。（圖擷自IG）

昨日古雲傑再度於攀繩102公尺比賽中，再次寫下台灣紀錄，他在個人IG的發文中也表示，這次的賽事中，攀繩102m可能是這次所有項目裡難度最高的，且賽前一個月因為海禁他有一個月完全沒碰水，不過他自稱或許是因為熟悉，相對其他項目他心裡卻是最平靜的，他表示「在整整訓練了二十天後，比賽六次下潛機會，五次國家紀錄與一次亞洲紀錄，比賽積分排名第四⋯這是甚麼樣的神奇，我可能還得花些時間才能釐清這些經歷」，他也感謝所有支持他與鼓勵他的家人朋友們，並希望這些經歷能幫助喜歡自由潛水的朋友們不要放棄，「還有大海很大很廣，祂可以治癒甚至讓你明白很多事情」。

他在文中也分享當時下潛的感受，「當你回神時，經過二十下的攀繩已經到了快四十米，開始下墜⋯沒有任何意思或意識的完全隨著身體自由發揮，冷流、深藍、再次冷流、黑暗 touch down ，大概就是這節奏，到底後我的tag有點塞不進頭套裡、試了三次但不礙事，我依舊照著平常訓練的節奏，輕柔的上升二十下⋯然後開始算著六十下倒數，心無旁鶩並且感覺身後充滿著力量，當你再一次睜開眼確認時，你已經看到安全員並且到達了藍洞邊，出水、沈醉、水面流程，非常的順利且平靜。」

這樣的分享也引起許多網友迴響，紛紛留言祝賀他，熱愛潛水的藝人鍾瑤、男星威廉也都都紛紛送上祝賀，並感嘆「又創台灣紀錄了！好強啊！台灣之光呀！」

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JayKu（@ku.jay）分享的貼文

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