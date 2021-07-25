東奧》勇奪以色列首面奧運獎牌 19歲女將正翻天引熱議

以色列19歲跆拳道女將森貝格勇奪女子48公斤級賽事銅牌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以色列19歲跆拳道女將森貝格（Avishag Semberg）昨天在女子48公斤級賽事拿下銅牌，這是以色列在本屆奧運的首面獎牌，也是以色列奧運史上首面跆拳道獎牌，而她甜美外表也引發關注。

森貝格首輪擊敗波多黎各女將Victoria Stambaugh晉級下一輪，16強不敵泰國好手Panipak Wongpattanakita，但因對手闖進金牌戰，讓她得以參加敗部復活賽，她也順利踢下越南選手晉級銅牌戰。

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面對2019年世錦賽銅牌得主Rukiye Yıldırım，森貝格開局取得大幅領先，但對手2、3回合積極進攻得分，決勝時刻連下8分，以21：19超前，但她在最後1分多鐘連續2次掃到對方頭部，同樣也回敬對手8分，森貝格最後以27：22拿下勝利，順利摘下生涯首面奧運銅牌，同樣也是以色列本屆奧運的首面獎牌，更是以色列奧運史上首面跆拳道獎牌。

森貝格賽後受訪時表示，當時被逆轉時，她對自己說道，自己比她更渴望這面獎牌，藉此安撫情緒，「我做到了，能在19歲這個年紀拿下奧運獎牌，真的是美夢成真了。」森貝格說道。

森貝格奪下以色列奧運史上首面獎牌。（美聯社）

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