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東奧》女子跆拳正妹雲集 網狂讚：根本模特兒之戰

2021/07/25 12:16

有網友在PTT發文指出「女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧」，列出多名參賽選手都身材姣好、五官精緻。圖為西班牙17歲女將亞德蓮娜。（圖擷自IG「adrianasandia_」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事目前正在密集進行，除了選手在賽場上的精采表現，參賽選手的顏值也成為外界討論的焦點，有網友便在PTT發文指出「女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧」，列出多名參賽選手都身材姣好、五官精緻，不說還以為是模特兒比賽。

有網友在PTT發文指出「女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧」，列出多名參賽選手都身材姣好、五官精緻。圖為以色列19歲女將森貝格。（圖擷自IG「avishag_semberg」，本報合成）

有網友昨在PTT發文指出，本屆參與東奧女子跆拳道49kg級的選手中，有好幾位不僅長得漂亮，身材也都堪稱模特兒等級，簡直就像是小時候玩過的美女電玩《生死格鬥系列》。網友列出的選手中，包含西班牙17歲女將亞德蓮娜（Adriana Cerezo）、以色列19歲女將森貝格（Avishag Semberg）、日本選手山田美諭等人，都引發網友一陣討論並分享相關照片，這3人在本次的賽事中也分別拿下亞軍、季軍及殿軍。

有網友在PTT發文指出「女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧」，列出多名參賽選手都身材姣好、五官精緻。圖為拿下冠軍的泰國23歲好手翁巴達那吉。（圖擷自IG「panipak2540」，本報合成）

除此之外，在本次的49kg級女子跆拳道拿下冠軍的泰國23歲好手翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）也被一些網友稱讚清秀可愛，讓網友在關注賽場表現之餘，也多了許多討論焦點。

圖為日本選手山田美諭。（法新社）

圖為日本選手山田美諭。（圖擷自IG「miyu_yamada_」）

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