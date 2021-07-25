東奧射箭》台灣女團準星盡失 不敵德國無緣8強

台灣射箭女團不敵德國無緣8強。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運射箭女團16強今登場，由世錦賽金牌雷千瑩領軍的台灣隊，這次以第7種子出擊，但今在第3、4局準星盡失，以2：6不敵德國，無緣8強，不過接下來台灣好手仍有個人賽可以努力。

台灣女團今年由雷千瑩、譚雅婷和林佳恩聯手出擊，也是3人繼2012年倫敦奧運後再次於奧運搭檔，當時她們都還是國際賽菜鳥，如今已是千錘百鍊的好手。射箭16強賽，每一局各隊選手可射2支箭，勝方可拿下2分積分、平手則是拿下1分。

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雷千瑩。（路透）

第1局由譚雅婷打頭陣，率先射出10分箭，接著登場的雷千瑩、林佳恩各射下9分、7分；接著譚雅婷和雷千瑩連續射下10分，而林佳恩則以8分箭收尾，首局拿下54分，但不敵德國隊的55分，先讓對手拿下2點積分。

第2局，台灣隊雷千瑩共射下2支10分箭，譚雅婷則是射出兩支9分箭，林佳恩雖在第2盤的第1支箭僅射下7分，但隨後狀況回穩，最後一箭穩穩射下9分，加上德國隊出現亂流，台灣隊以54：47扳回一城，搶下2分積分。

雙方各拿2分積分戰成平手後，第3局現場出現風勢，台灣隊未出現10分箭，最終以49：52讓出，再丟2分積分，暫以2：4落後。第4局，台灣隊前5支箭拿下44分，但最後一箭林佳恩僅射下6分，最終台灣隊以50：55輸掉第4局，並以2：6不敵德國，無緣8強。

林佳恩。（路透）

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