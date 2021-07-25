東奧》楊勇緯奪銀他家窄巷有福了 台中市府將另闢維生道路

楊勇緯住家前方的巷弄狹小。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕出身台中市的台灣選手楊勇緯昨日在東奧柔道金牌戰不敵地主日本名將高藤直壽，仍創下我國奧運首面銀牌佳績，窄巷的鄰居放鞭炮慶祝同賀。由於楊家經濟不寬裕，前幾年楊勇緯要遠赴黎巴嫩參賽盤纏不足，廣福里長郭明洲邀集在地企業相助，讓他能順利成行。由於三豐路726巷是老舊社區，連消防車都無法進入，市長盧秀燕昨夜也指出，已規劃從另外一側開設維生道路。楊勇緯以成績回報鄉親，傳為地方佳話。

楊勇緯的鄰居觀看金牌戰幫忙加油。（記者張軒哲攝）

楊勇緯是屏東獅子鄉排灣族人，但從小在后里成長，受到具有柔道專長的媽媽楊秀鳳和哥哥楊俊霆影響，就讀后里國小三年級時接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，市長盧秀燕、立委楊瓊瓔與市議員陳本添第一時間就到楊家恭賀。

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后里區三豐路726巷約有280戶左右居民，不少住戶是軍眷第二代，巷弄兩側房屋老舊，路幅狹小，消防車難以進入。據了解，楊家兄弟學習柔道多年，鄰居都知道兄弟常比賽得牌，有次楊勇緯要前往黎巴嫩首都貝魯特參賽，但家中難以負擔7萬元旅費，郭明洲得知後自己贊助1萬元，邀集豐興鋼鐵、正隆紙廠跟友達電子贊助5萬元，楊父負擔1萬元，讓楊勇緯順利成行，昨日楊勇緯創下佳績，鄰居同感喜悅，也替改善社區環境帶來曙光，算是他對鄉親最好的回報。

郭明洲說，726巷開設維生系統道路歷任三任市長都無法動工，盧秀燕上任後，規劃從另一側以前的五分車鐵道，開設一條維生系統道路。

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