東奧》暖男楊勇緯！大學一有空就跑回高中母校指導學弟妹

新民高中柔道隊教練群評楊勇緯一路走來均自我要求高。（圖：新民高中提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕楊勇緯登東奧奪柔道銀牌，成台灣奧運史上第一人，畢業自台中市新民高中的他，高中3年連拿全中運、全運會等第一名佳績，新民高中柔道隊教練林士玄及魏肇良說，楊勇緯是「超級暖男」，畢業後就讀國立台灣體育運動大學，課餘時間只要有空就跑回母校，幫教練指導柔道隊學弟妹，這次成功替台灣鍍銀，就是學弟妹最佳榜樣。

暖男楊勇緯前進奧運有成讓母校新民高中與有榮焉。（圖：新民高中提供）

林士玄及魏肇良說，楊勇緯的雙親和哥哥都會柔道，楊勇緯入學後，教練群就發現他爆發力、協調力及抗壓性都很好，尤其自我要求很高，生活非常自律，加上他超齡的抗壓性與強化的心理素質，才能讓他屢創佳績。

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兩人細數他高中3年就在全國中等學校運動會、全國原住民族運動會或全國運動會等大賽，都拿過榮獲過第一名佳績。

林士玄說，楊勇緯自新民高中畢業後，就讀國立臺灣體育運動大學，但他非常掛心柔道隊的學弟妹群，常利用課餘時間跑回母校新民高中柔道隊，協助教練指導學弟妹柔道技巧及經驗，更會分享他參加比賽的經驗與心得，學弟妹在他的鼓舞下，都展現更多自信。

魏肇良也說，楊勇緯雖獲獎無數，但態度謙虛，優秀的表現讓他獲2020年台中市傑出優秀運動員獎項；兩人均說，這次看到他在東京奧運場上的表現，柔道隊都備覺與有榮焉。

新民高中校長薛光豐指出，除楊勇緯是新民之光，另一位敗部復活拚戰的柔道選手林真豪，也是新民高中校友，兩人一同拚進奧運殿堂，對長期投入柔道等體育人才培養的新民高中及柔道隊選手均注入強心針。

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