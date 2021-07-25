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東奧桌球》台灣混雙挺進4強 鄭怡靜家鄉父老歡聲雷動

2021/07/25 11:39

台灣桌球混雙晉級4強，鄭怡靜的家鄉父老歡聲雷動。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕東京奥運桌球混合雙打8強賽，台灣選手鄭怡靜與林昀儒對決韓國隊，鄭的台南歸仁區老家大廟仁壽宮架設電視牆，親友團與地方父老一起加油、集氣，場面熱烈；雙方激戰6局，最後台灣以4：2勝出，鄉親們歡聲雷動，放鞭炮慶祝。

市長黃偉哲、立委王定宇等也專程與鄉親們為鄭、林打氣，在防疫規範下，現場人流管控，保持社交距離，雖然下著雨，仍有不少民眾前往，共同呐喊、助威。

此戰雙方拉距，首局台灣落敗，但第2局扳回，第3局韓國拿下，第4局台灣又獲勝，你來我往。每當台灣隊得分，現場就響起熱情掌聲，鄭怡靜的後援會也手持標語，一起加油。

第5局台灣突破韓國，艱苦拿下，第6局韓國想力挽狂瀾，但鄭、林堅守，最後勝出，4：2晉級4強。

鄭怡靜的父親鄭博文開心地讚賞女兒與林昀儒的優異表現，廟方也放鞭炮慶賀。

鄭博文說，怡靜很努力備戰奥運，基於訓練需要，已經8個月沒有回來台南了，希望她繼續為國爭光。

台灣桌球混雙晉級4強，鄭怡靜的家鄉父老歡聲雷動。（記者吳俊鋒攝）

台灣桌球混雙晉級4強，鄭怡靜的家鄉父老歡聲雷動。（記者吳俊鋒攝）

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