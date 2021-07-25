東奧網球》永遠的台灣一哥！盧彥勳不敵世界第五 20年生涯謝幕

盧彥勳結束20年選手生涯。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在生涯最終戰遭遇世界排名第5的德國名將茲維瑞夫（Alexander Zverev），鏖戰59分鐘，最後以1：6、3：6直落二遭到淘汰，正式結束台灣一哥20年輝煌燦爛的職業生涯。

盧彥勳完賽後手指向天，感謝所有的曾經。（特派記者林正堃攝）

37歲的盧彥勳11年前曾在溫網締造台灣男網史上首位大滿貫男單8強壯舉，生涯曾擊敗過前球王羅迪克（Andy Roddick）、穆雷（Andy Murray）等名將，戰功彪炳，不過近年受到肩膀傷勢影響，他賽前決定在今年奧運結束後就正式高掛球鞋，無奈籤運不佳，首輪就必須強碰第四種子，盧彥勳今天在第一盤首個發球局遭到茲維瑞夫破發，首盤以1：6繳械。

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進入第二盤，雙方前4局互保，盧彥勳在第6局遭到破發 ，雖然下一局馬上取得回破機會，但錯過一個破發點，局數被茲維瑞夫拉開形成5：2，最後便讓對手帶走比賽勝利。

盧彥勳賽後與茲維瑞夫致意。（特派記者林正堃攝）

盧彥勳。（特派記者林正堃攝）

盧彥勳。（特派記者林正堃攝）

茲維瑞夫。（特派記者林正堃攝）

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