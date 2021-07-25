東奧》大橋悠依奪下400公尺個人混泳金牌 日本睽違21年再度拿牌

日本游泳女將大橋悠依，以4分32秒08成績拿下女子400公尺個人混合式金牌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本游泳女將大橋悠依今日進入女子400公尺個人混合式決賽，以4分32秒08成績奪下金牌，是日本在本屆東京奧運的第二面金牌，同時也是日本時隔21年再度有選手在女子400公尺個人混合式奪下獎牌。

大橋悠依此次是日本運動員首度在女子400公尺個人混合式奪金。（美聯社）

綜合日媒報導，25歲的大橋悠依被視為是日本女子游泳隊的「王牌」，曾創下200公尺及400公尺個人混合式日本紀錄。大橋悠依今日在女子400公尺個人混合式決賽時以4分32秒08成績奪下金牌，美國選手則囊括銀牌及銅牌，韋恩特（Emma Weyant）以4分32秒76拿下銀牌，富理金格（Hali Flickinger）則以4分34秒90拿下銅牌。

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賽後受訪時大橋悠依表示，雖然有些焦慮，但昨天游得還不錯，她只是試著按照自己的步調游泳，並相信自己繼續游下去，沒想到能拿下金牌，大橋悠依也坦言「感覺像在作夢」。

大橋悠依此次是日本首度在女子400公尺個人混合式奪金，同時也是日本時隔21年在此項目奪牌，上一次奪牌紀錄是田島寧子在雪梨奧運上獲得銀牌。

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