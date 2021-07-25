東奧前線》為網球付出一切 盧彥勳為自己感到驕傲

盧彥勳首輪不敵世界排名第5的德國名將茲維瑞夫。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在生涯最終戰遭遇世界排名第5的德國名將茲維瑞夫（Alexander Zverev），最後以1：6、3：6直落二遭淘汰，正式結束20年職業生涯。

盧彥勳表示，賽前沒有太多情緒，畢竟還是要把這場當作一般比賽，照平常該做的事準備，賽後不能說鬆了一口氣，但覺得終究20年來生涯結束了，當雖然不是最好的結束，但這20年來，「我覺得付出所有的一切。」

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20年網壇歲月，盧彥勳說，當然，過程中有好有不好，例如今天比賽就不是很好，重點是他還有勇氣嘗試，把最後一絲絲的精力放在球場上，雖然沒辦法像其他台灣選手站在頒獎台上，「不過我站在自己的頒獎台上，為自己感到驕傲。」

盧彥勳正式結束20年職業生涯。（特派記者林正堃攝）

全球疫情肆虐，台灣也無法幸免於難，百工百業都受影響，包括「永遠的台灣網球一哥」盧彥勳。

「百分之百受疫情影響。」盧彥勳坦言，去年初準備狀態漸入佳境，找到在球場上的感覺，但這一年多停止下來，這些感覺並沒有辦法持續，很多事情受到限制與影響，疫情確實影響非常大。

下月將滿38歲的盧彥勳，體會到歲月不饒人的無奈，他說，除了年紀長一歲，身體上有些毛病，例如胃不是很好，這半年來都在調適、對抗，賽前就吃很多藥，希望不要因身體狀況影響場上表現。

盧彥勳。（特派記者林正堃攝）

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