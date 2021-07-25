東奧游泳》不戴口罩！領獎台相擁慶功恐成防疫破口

領獎台相擁慶功恐成防疫破口。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運賽事如火如荼進行，但東奧組委會與國際奧會（IOC）卻為了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐忙到焦頭爛額，尤其各國游泳名將風光站上頒獎台時，不但沒戴口罩還互相擁抱慶祝，畫面網路瘋傳也讓IOC備感壓力，連忙再次要求各國代表團，務必戴好口罩同時保持安全社交距離。

本屆東奧因疫情吃緊防疫格外嚴格，所有奧運會場館內外所有運動員、工作人員和媒體都必須戴口罩。只不過，東京水上運動中心進行的游泳賽事卻是例外，經常可見選手從水中起身後，就沒戴口罩趴趴走，像男子400公尺混合式美國金牌得主卡利斯（Chase Kalisz）在頒獎台摘下口罩，還與同樣沒戴口罩的銀牌同胞利特藍（Jay Literland）、銅牌澳洲選手史密斯（Brendon Smith）開心擁抱，卡利斯說：「我不能說正確禮節是什麼，但頒獎台上有牌子，上面寫著摘下口罩、戴上口罩，所以我們就這麼做。」

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女子400公尺自由式接力頒獎時，澳洲、加拿大、美國多達12人擠上頒獎台，同樣全部不戴口罩，熱情擁抱隊友並爭相對著攝影機，向收看轉播的親友們微笑打招呼，引發各界熱議。對此IOC發言人亞當斯（Mark Adams）回應：「我們沒有放鬆規定，已再度通知要求每個人遵守規則，這對所有參與者及我們的日本朋友都很重要。」

領獎台相擁慶功恐成防疫破口。（美聯社）

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