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東奧前線》盧彥勳遠大夢想 打造台灣網球訓練基地

2021/07/25 14:11

盧彥勳夢想打造台灣網球訓練基地。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣網球一哥盧彥勳20年生涯畫下句點，他透露，接下來計畫成立網球訓練基地，希望建造更好平台給更多台灣年輕選手。

盧彥勳表示，之前前有跟真理大學談合作事宜，後來因為疫情關係延宕，他會慢慢朝向籌辦網球訓練這部分，希望接下來能實現努力，成立網球訓練基地，不只是對國內，甚至對國外選手都能使用受惠。

盧彥勳先前已預告奧運是生涯「最後一舞」，他透露，許多球界人士、選手知道後，第一句話就是道恭喜，有非常棒的網球生涯，尊敬他的表現與精神。

盧彥勳5歲時，哥哥加入學校網球隊，從小喜愛網球的父親，常趁著工作休息時間帶著全家到網球場看哥哥練球。盧彥勳耳濡目染下對網球有興趣，升上小二也加入網球校隊。

盧彥勳國二首次出國比賽，在泰國清邁東亞青少年網球賽一舉奪冠，免費到歐洲接受五個星期訓練和比賽機會，這趟歐洲行讓他眼界大開，除了磨練出自主膽識，回國後開始加強英文學習。

接著，父親特別找來前台灣網球好手連玉輝，利用週末指導他。在連玉輝眼中，盧彥勳極具潛力，但容易因情緒起伏影響到球場上表現，除了教導技術，還有心理調適。

盧彥勳以體保生資格考上建中補校，高二在台北拿到第一個國際青少年比賽冠軍，接著青少年網球排名一路竄升至亞洲第一、世界排名第三。

2000年底父親因心肌梗塞過世，隔年年盧彥勳18歲正式轉職業，起初「後勤部隊」就是母親和哥哥，哥哥除了在擔任電腦軟體工程師，還得幫盧彥勳安排賽程、接洽贊助、擔任媒體公關。

2001年10月盧彥勳在香港未來賽以7連勝，拿到生涯第一座職業冠軍，他看到場邊的哥哥激動地流下眼淚，對兄弟倆而言，這個冠軍意義重大。

2002年7月母親結束近二十年生意，開始代替哥哥陪盧彥勳參加世界各國巡迴賽，雖然足跡遍布全球多國，不過，從沒有享受過旅遊的愜意，除了行程奔波，還要照顧他的生活起居和情緒。

2004年7月盧彥勳世界排名首度進入前一百名，為台灣網壇首位闖進世界前一百名的男子球員。

2010年溫網單打16強戰中，盧彥勳擊敗美國前世界球王Andy Roddick，一戰成名，也是生涯唯一的大滿貫賽8強。在溫布頓草地上打球，是爸爸生前對盧彥勳的期望。

盧彥勳自2004年雅典奧運開始參賽，奧運五朝元老最經典賽事，當屬北京奧運最令台灣球迷印象深刻，除了寫下個人最佳成績16強外，首輪更扳倒當時世界第6的英國名將穆雷Andy Murray，堪稱生涯代表作。

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