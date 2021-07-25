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東奧柔道》「電視機前的觀眾絕對不懂」 打敗楊勇緯的日本金牌再談戰略

2021/07/25 16:21

高藤直壽與楊勇緯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將高藤直壽昨天靠著對手吞3次指導，犯規裁定擊敗台灣楊勇緯，奪下日本本屆奧運首金，今天日本媒體再談他昨日戰略，高藤說這都是他計算過的：「電視機前的觀眾絕對不懂，但這就是我的柔道。」

他接受日媒「Sportiva」訪問提到，由於當時進入驟死賽，他知道自己的指導比楊勇緯少一張，「所以最後讓兩邊都吞下指導，這是對我最好、最保險、最確實的獲勝方法。」

報導認為，雖然這贏法不起眼，但卻可以從中看見高藤直壽這個人的成長軌跡，他在里約奧運拿下銅牌後，至今努力了五年為的就是這面金牌，「若以車子來比喻，就是你已經可以依據道路（對手）來熟練地加速或踩油門，該踩的時候就踩，不用的時候就不用。」

高藤直壽表示，打從2013年他20歲那年贏得世錦賽冠軍，知道東京要辦奧運會起，他的目標就放在這裡。「電視上看到新聞的那一刻起，我就知道這會是我的時代。」為此他從教練眼中很皮的學生變成練習狂。

他的教練吉田秀彥表示，自己在一年前東奧宣布延期時，親手做了一個紙做的金牌送給高藤，高藤把它和里約奧運銅牌都放在家中，「而現在那面紙做的金牌成真了。」

高藤直壽賽後被問到金牌的感覺如何，他說：「很重，總之真的很重。」

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