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東奧跆拳道》羅嘉翎大勝加拿大好手 稍晚爭奪金牌戰門票

2021/07/25 15:30

東京奧運跆拳道女子57公斤級8強賽，台灣小將羅嘉翎（右）擊敗加拿大好手帕克，勇闖4強。（特派記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣19歲跆拳道女將羅嘉翎今在女子57公斤級8強賽登場，和22歲的加拿大好手帕克（Skylar Park）對決。羅嘉翎憑藉著第2回合連續攻勢取得大幅領先，最終以18：7輕取對手，挺進4強，稍晚將和美國女將佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic）爭奪金牌戰門票。

19歲的羅嘉翎今年在亞洲區跆拳道資格賽，取得東奧門票，成為我國歷屆挑戰奧運57公斤級量級最年輕的選手，也視為台灣跆拳道界的潛力新星。

羅嘉翎今在16強賽面對南韓勁敵李雅凜，展現初生之犢不畏虎的氣勢，開賽雖落後，最後關頭逆轉戰局，並在驟死賽靠著對手吞下2次警告，驚險勝出。晉級8強後，羅嘉翎將碰上22歲的加拿大女將帕克，她曾在2019年的曼徹斯特跆拳道世錦賽摘下銅牌。

羅嘉翎（右）擊敗加拿大好手帕克，勇闖4強。（法新社）

一開賽雙方先互探虛實，一路對峙到第1回合最後20秒，羅嘉翎攻擊命中，率先搶下2分。取得領先的羅嘉翎踢出信心，第2回合先以側踢拿下2分，且把握機會從上方攻擊，正中對手頭部，一舉取得8：0領先，但讀秒階段，帕克趁勢反擊追回2分。

落後的帕克在第3回合進攻顯得有些躁進，反倒是羅嘉翎穩穩在最後1分鐘又攻擊得分，最終以18：7大勝對手，順利挺進4強，稍晚將和美國好手佐琪拉蒂爭奪金牌戰門票。

台灣小將羅嘉翎（右）。（特派記者林正堃攝）

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