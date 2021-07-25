東奧》確診隔離措施揭密！美沙灘排球選手講述自身經歷

美國東奧沙灘排球選手克拉布（Taylor Crabb）確診武肺，痛失上場機會的他向媒體透露染疫後的隔離措施。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運包括選手在內的相關人員已逾百人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），美國沙灘排球運動員克拉布（Taylor Crabb）也是其中1人，痛失上場機會的他向媒體透露染疫後的隔離措施。

據《美聯社》報導，克拉布於18日抵達日本備戰，孰料22日驗出武肺陽性，不得不退出奧運賽事，由替補隊員伯恩（Tri Bourne）代替上陣。

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克拉布說，他確診後在1間旅館裡隔離，但他不確定這裡和選手村相比之下位置在哪裡，只知道自己1天24小時有23小時都必須困在房間內，只有早餐、午餐、晚餐可以走到1樓拿餐點並迅速回房內享用。

克拉布表示，最糟糕的是，當他知道自己確診並退出比賽時，最想做的就是離開日本離開回家見見父母、女友，但他必須被困在旅館房間內，而且這裡的生活條件無論對身體或精神上都不是很好。

克拉布說，幸好美國沙排隊有送給他記憶床墊，睡起來比較舒服，美國奧委會最近2天也送來更好的飯菜，讓他2天以來都不用離開房間。

克拉布透露，教練蘭伯恩（Rich Lambourne）和沙排搭檔吉布（Jake Gibb），成為他這段時間的心靈支柱，每天都會傳來沙排隊在做什麼的影片，也讓他透過網路一起來研究對手，替補隊員伯恩同樣做了很多事，可以說這3人用盡全力在幫助自己。

克拉布說，他退賽後一直在想一些好事，比如說下次奧運是3年後（2024）而不是4年，這些想法會幫助他度過難關。

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