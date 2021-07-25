東奧游泳》大橋悠依驚喜摘金 曾罹患重度貧血一度想放棄

大橋悠依。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運游泳項目女子400公尺混合式決賽，首次參加奧運的日本25歲女將大橋悠依，今游出4分32秒08的成績，摘得生涯首面的奧運金牌。事實上，大橋悠依曾罹患重度貧血，一度考慮放棄游泳，最後她克服困難，更摘得日本在本屆東奧的首面游泳項目金牌。

《京都新聞》報導，大橋悠依在大學二年級時，參加2015年日本錦標賽時，她在女子200公尺混合式，竟以第40名的墊底成績作收。這讓大橋悠依受到嚴重打擊，身心都感到疲憊，一度考慮放棄游泳，後來經檢查才發現罹患重度貧血。

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大橋悠依透過藥物治療和調整飲食習慣，讓身體獲得改善。她在大學四年級時，於2017年的日本錦標賽中獲得女子200公尺和400公尺的混合式冠軍。大橋悠依更是日本200公尺和400公尺混合式的紀錄保持者。

大橋悠依。（歐新社）

今天的女子400公尺混合式決賽，大橋悠依是唯一的亞洲人，她游出4分32秒08成績，力退美國選手韋恩特（Emma Weyant）和菲里金爾（Hali Flickinger），摘得生涯首面奧運金牌。

《共同社》報導，大橋悠依表示，「我從沒想到能摘得金牌，在我走到這一步之前，發生了很多事情，但我很感謝有機會接受這項挑戰，很多人支持我，所以我可以盡全力發揮。真的很感激。」

大橋悠依成為自2000年的田島寧子後，再度有選手於奧運殿堂獲得獎牌。當年田島寧子是在雪梨奧運摘得銀牌。此外，大橋悠依還有參加200公尺混合式項目。

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