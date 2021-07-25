東奧》痛宰中國！土耳其女排超猛「粉髮殺手」讓中網友叫苦連天

土耳其99號接應卡拉庫爾特（Ebrar Karakurt）表現亮麗，第一局、第二局都拿下兩隊最高得分。（擷取自Volleyball World）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運如火如荼進行中，今日排球女子組分組預賽中，土耳其女排以局數3:0輕取中國，其中，土耳其一名粉紅色頭髮選手表現出色，頻頻猛攻得分，讓中國網友叫苦連天，「土耳其粉頭髮球員」也因此登上中國熱搜。即便輸球，中國網友也忍不住讚嘆「真的太強」、「根本是殺手」。

賽事還未結束，中國微博上「土耳其粉頭髮球員」已經成為微博熱搜關鍵字，網友也紛紛留言熱議。（擷取自微博）

排球女子組分組預賽今日下午結束的中國對決土耳其賽事中，土耳其以「25：21」、「25：14」、「25：21」，「直落三」擊敗中國，其中，土耳其99號接應卡拉庫爾特（Ebrar Karakurt）表現亮麗，三局和得18分為全場最高。卡拉庫爾特出眾的表現，加上一頭突出的粉紅色頭髮，又不斷擊出凶狠的殺球，立刻引發中國網友關注。

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賽事還未結束，中國微博上「土耳其粉頭髮球員」已經成為微博熱搜關鍵字，相關討論貼文下方，網友也紛紛哀號「這個紅毛，真的厲害」、「根本是殺手」、「真的太猛了......」、「這位粉頭髮姊姊您累了嗎？什麼時候能下場休息一下？」、「粉頭髮太猛了 我快厥過去了」、「土耳其那個粉頭髮的也太猛了」、「扣得太狠了」、「一半的分數都是粉頭髮得的吧」、「太兇狠了」。

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