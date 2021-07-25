東奧》盧彥勳結束20年璀璨職業生涯 蔡英文：另一段旅程的開始

盧彥勳今天在東奧首輪對上德國名將茲維瑞夫吞敗，20年輝煌職業生涯正式告終。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣奧運「五朝元老」、網球一哥盧彥勳，今天（25日）遺憾敗給世界排名第5的德國名將茲維瑞夫（Alexander Zverev），正式結束盧彥勳20年的輝煌職業生涯。對此，總統蔡英文在臉書上除了謝謝盧彥勳這些年來對網球的付出，也表示願與他一起培育後進！

今年37歲的盧彥勳，職業生涯成績輝煌，11年前在溫網成為台灣男網史上首位大滿貫男單8強紀錄，也曾擊敗過前球王羅迪克（Andy Roddick）、穆雷（Andy Murray）等名將，被台灣球迷們推崇為一哥。無奈近年盧彥勳受到肩膀傷勢影響，讓他賽前決定今年奧運結束就退役；而他首輪就強碰德國好手茲維瑞夫，最終以1：6、3：6落敗，20年職業生涯告終。

請繼續往下閱讀...

總統蔡英文今下午在臉書發文表示，「二十年職業生涯，五屆奧運代表，一顆永不忘回饋台灣的初心。謝謝彥勳，台灣的網球一哥！從2004雅典奧運開始，彥勳用手中的球拍，在奧運殿堂上，一次又一次讓世界看見台灣，也讓球迷留下了滿滿的回憶。」

蔡英文指出，球場上，盧彥勳職業生涯所累積的成就，有許多都是台灣男網史上第一；球場外，盧彥勳則是第一位當選「職業網球聯合會」（ATP）球員理事的台灣人，並積極為台灣的體育發展提供建言，「論是在國際網壇還是國內，他總是為了選手的權益和更好的網球環境，不斷貢獻自己的想法。」

蔡英文感動表示，「我真的非常佩服，這麼多年來，彥勳展現出的勤奮、謙遜、自律和堅持。我相信，職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始。謝謝彥勳，更要表達深深的祝福！你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法